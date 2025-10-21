A casi una semana del accidente en el Colegio Guadalupe del barrio porteño de Palermo por una explosión durante una feria de ciencias, los dos alumnos que resultaron heridos continúan internados, pero sus lesiones estarían "mejorando". Los dos afectados se encuentran en pleno tratamiento para mejorar sus lesiones y se les están realizando las curaciones correspondientes.

El adolescente de 16 años que sufrió quemaduras graves (un 35 por ciento de la superficie corporal fue afectada) quedó internado en terapia intensiva en el Hospital Gutiérrez. Había sufrido lesiones en el abdomen, tronco, cuello y rostro. No obstante, según adelantaron los médicos a la agencia Noticias Argentinas, se encuentra “bien” y evoluciona con el paso de los días. No obstante, precisaron que “tiene las vías aéreas superiores involucradas" y que continúa "con asistencia respiratoria”.

Otro de los heridos internados es un preadolescente de 13 años, quien en principio había sido trasladado inicialmente al Hospital Fernández y luego fue derivado al Hospital de Quemados. Tenía el 15 y el 20 por ciento de superficie corporal quemada, con lesiones principalmente en el tronco, rostro y espalda.

El accidente lesionó a otros tres jóvenes, dos de 13 y una chica de 18, pero fueron quemaduras leves. Tras ser atendidas en el lugar y constatar que su salud no corría riesgo, no fueron derivadas a un centro de salud.

Explosión en Palermo: cómo ocurrió el accidente

El experimento fallido ocurrió el pasado miércoles 15 de octubre en la escuela ubicada sobre la calle Paraguay 3925. En medio de la demostración de la feria de ciencias, en la que se utilizaba alcohol y fuego, una mesa explotó y generó varios heridos.

En tanto, la investigación del accidente quedó en manos de la Fiscalía PCyF 5, a cargo de Miguel Ángel Kessler. Según su reconstrucción, “un alumno de 16 años le tiró alcohol a un mechero cuyo fuego se estaba extinguiendo, lo que provocó la explosión que le produjo quemaduras severas en todo el cuerpo”.

La fiscalía detalló que se analiza la posible responsabilidad de los adultos a cargo por haber permitido que un menor manipule elementos inflamables, lo que podría “derivar en una imputación por lesiones culposas por omisión del deber de cuidado”.

Desde el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires informaron que trabajan en un protocolo para implementar en este tipo de experimentos o ferias de ciencias con el fin de "reducir el mínimo los riesgos de accidentes o siniestros". Se espera que en los próximos días sea publicada una resolución firmada por la ministra de Educación, Mercedes Miguel.

Los hechos recuerdan el grave incidente ocurrido días antes en la localidad bonaerense de Pergamino, cuando un experimento que emulaba la erupción de un volcán dejó un saldo de 10 chicos heridos.