El diputado Leopoldo Moreau, que va por su séptimo mandato en la lista de candidatos del Frente de Todos, resaltó que los candidatos a diputados de la provincia de Buenos Aires "somos kirchneristas" porque en ese territorio la expresidenta tiene un peso específico. Y a la hora de elegir simpatías, aseguró que sus presidentes favoritos "son (Raúl) Alfonsín y Cristina (Fernández)".





También resaltó que tras las elecciones habrá varios diputados kirchneristas de extracción radical: "yo, Leandro Santoro, Sergio Palazo, Cecilia Moreau, más dos que provienen de la provincia de Santiago del Estero", delineó. En cuanto a la foto del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yáñez, en su cumpleaños en plena pandemia, aseguró: "No sé si es un delito. Es un error, no tengo ninguna duda. La justicia tendrá que determinar si ese error se transforma en delito. Es una debilidad de la vida privada del presidente, no de su vida pública".

Leopoldo Moreau además planteó cuáles serán los temas en el Congreso después de las elecciones. En tal sentido dijo que el oficialismo volverá a insistir en cambiar la ley del Ministerio Público Fiscal y volver sobre la reforma de la Justicia. Sostuvo que para él habría que ampliar los miembros de la Corte. "La Corte tiene un enorme poder y me parece que esta es una Corte que ya está desgastada. Es una Corte que no tiene credibilidad de ninguna naturaleza. Y que jugó al truco para un lado y para el otro", delineó. "Pero no hay ninguna propuesta para reformarla".

Por otro lado, justificó que no se haya insistido en nombrar al Procurador General de la Nación que había propuesto el presidente, Alberto Fernández, porque precisamente "hay que cambiar la ley del Ministerio Público Fiscal". No obstante, sostuvo que esto no afecta a la imagen del presidente: "Lo que debilita la figura presidencial en este o en cualquier otro gobierno es que se gobierne mal", aseguró. "Somos una coalición en la que hay matices. Pero si no existiera el kirchnerismo, si no existiera Cristina, Alberto no hubiera llegado a ser presidente", remató.

De todas maneras, negó ser el vocero de la vicepresidenta: "Tengo coincidencias con Cristina. Si no tuviera coincidencias, no estaría en este espacio político. Eso es obvio, pero yo no actúo como vocero de Cristina", sostuvo.