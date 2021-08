La precandidata a diputada nacional porteña del FIT-Unidad Myriam Bregman lamentó que el abogado Alejandro Fargosi "no solo" no le pidió "disculpas" sino que "reivindicó su ataque antisemita en las redes", en referencia a la respuesta que el exconsejero de la Magistratura escribió al presidente Alberto Fernández, quien se solidarizó con la militante de izquierda tras haber sido agredida mediante un flyer.

"No solo nunca me pidió disculpas sino que siguió reivindicando lo que hizo", dijo Bregman en una entrevista con Télam sobre la respuesta que Fargosi le dedicó al Presidente retomando el ataque contra la precandidata.

Fernández había expresado su solidaridad para con Bregman, a quien definió como "una dirigente política luchadora, merecedora de todo respeto".

Lo hizo luego del tuit mediante el que Fargosi la señaló como una "militante judía de izquierda" y citó una frase sacada de contexto: "No canto el himno porque no me representa y porque soy de izquierda".

Si bien Fargosi borró de su cuenta este posteo original --como consecuencia del repudio generalizado-- aún se puede leer la respuesta que le dedicó al Presidente.

El tuit que Fargosi no borró, escrito el día 23 de este mes, dice: "Me parece que interpreta lo que digo igual que interpreta el Código Penal, Presidente. Confío en que Ud. sí cante el himno".

En este punto, Bregman dijo que "las disculpas que brindó en un primer momento, en forma generalizada, no fueron hacia mi persona, cuando en realidad hizo alusión a mí en forma directa". Pero añadió que "tampoco" las espera porque "lo que dijo es su ideología más profunda".

"Lo que más importa señalar es como él y el sector de derecha que representa intentan legitimarse. Por eso, desde la izquierda señalamos que no da lo mismo quien sea la tercera fuerza política en la Argentina", señaló."Ellos no son otra cosa, no son la antipolítica como se quieren presentar, son lo mismo de siempre", dijo la precandidata; y añadió que por ese motivo, "en caso de que lleguen al Congreso votarán en bloque, como lo hicieron siempre cada vez que saquearon el país".