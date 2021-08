La investigación por el ataque en Corrientes contra el diputado del Frente de Todos Miguel Arias, tres días de las elecciones, sigue sin determinar quiénes cometieron el atentado ni esclarecer los motivos de lo ocurrido. Por el momento, según pudo saber PáginaI12, los investigadores trabajan sobre los testimonios de los vecinos de Tapebicuá --donde ocurrieron los hechos-- y buscan identificar a dos sospechosos de haber efectuado el disparo con un arma calibre 22.

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, señaló que "dos testigos dicen haber visto movimiento de un auto Volkswagen Gol vinculado a dos sospechosos y una moto". Advirtió que serían "personas que viven en Tapebicuá, pero no son originalmente" de ese lugar, que tiene una población de menos de mil habitantes. "Esos dos testigos fueron escuchados por la fiscal, que está cruzando información antes de tomar declaraciones a los posibles conductores", remarcó.

La ministra dijo que "es muy probable" que el disparo que recibió Arias no le apuntara a él: estaba en una acto con los candidatos a intendente y viceintendenta de Tapebicuá --esta última era quien estaba hablando en el momento del disparo-- y con el intendente de Paso de los Libres; Martín Ascúa. Arias no era candidato. "El blanco pudo haber sido (el candidato a intendente Carlos) Brazeiro que estaba al lado, o la precandidata a intendenta que estaba hablando. No sabemos, por eso todos tienen custodia", dijo Frederic, quien advirtió que seguirá habiendo presencia de fuerzas federales en la zona hasta que den con los atacantes.

El secretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad, Gabriel Fuks, aclaró sobre el origen del disparo que "ya se estuvo tirando la hipótesis en algunos medios de que la bala podría haber partido de algún lugar del público y eso no es así, la bala salió en forma recta detrás de donde estaba sentado el diputado, la bala salió detrás del público". Al ser un proyectil de calibre 22 puede ser disparado por una pistola, pero también por una carabina a mayor distancia.

Por su parte, la fiscal Noelia Lena afirmó: "Hemos entrevistado a varias personas en carácter de testigos y se fueron realizando trabajos de criminalística en el lugar del hecho. Todo está siendo analizado por el personal técnico con el equipo de fiscalía y viendo si se pueden establecer datos concretos o darles fuerza a algunas de las distintas hipótesis". En tanto, consideró que es "apresurado revelar información que esta siendo objeto de análisis".