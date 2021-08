La cúpula de Juntos por el Cambio se reunió y sacó un comunicado sobre Corrientes sin hacer mención alguna al atentado con un arma de fuego al diputado Miguel Arias que ocurrió tres días antes de las elecciones. La omisión coronó días de silencio por parte de las principales figuras del espacio, que no consideraron que un ataque a un legislador en un acto de campaña fuera algo digno de mención (o de condena). En el juego interno, la UCR intentó apalancarse en el éxito rotundo de Gustavo Valdés para hacerle reclamos al PRO, aunque todos se mostraron juntos (y sin barbijo) en el encuentro de la alianza opositora. El reelecto gobernador de Corrientes sostuvo que el caso de Arias fue un "hecho aislado" y buscó dejar atrás lo ocurrido, mientras se sigue intentando identificar a dos posibles sospechosos mencionados en los testimonios de los vecinos.



La UCR aprovechó el 76 por ciento que obtuvo Valdés para escenificar una victoria y pasarle algunas facturas al PRO. De eso se encargaron los dirigentes nacionales que viajaron a la provincia, como el titular de la UCR, Alfredo Cornejo, y el candidato bonaerense, Facundo Manes. Este último dijo que Corrientes dejaba en claro que el camino era una alianza opositora "sin una fuerza dominante", en un obvio mensaje al partido fundado por Mauricio Macri.

No obstante, en el encuentro de la cúpula opositora de los lunes, los correligionarios se mostraron sonrientes junto al ex presidente, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. Fue un encuentro presencial de la cúpula de Juntos por el Cambio donde todos se fotografiaron sin barbijo.

¿Qué disparo?



Tras la reunión sacaron un comunicado dedicado enteramente a Corrientes, en el que no hubo una sola línea dedicada a que, tres días antes de comicio, un diputado en un acto de campaña recibió un balazo en el estómago. No es más que la confirmación de lo que ocurrió en los días previos, cuando tanto Vidal como Diego Santilli, Larreta y Macri optaron por ignorar el tema. Solo Valdés --en su caracter de gobernador de la provincia-- y Rogelio Frigerio --mientras hace campaña en la vacina Entre Ríos-- condenaron el hecho.

En el encuentro, en el que presentaron un documento con "ocho compromisos para el futuro", dijeron sobre Corrientes: "Se puede hacer una lectura nacional del mal manejo de la pandemia y de la economía: las elecciones previas tuvieron al Frente de Todos como derrotado”. La frase corrió por cuenta de Cornejo, aunque en el título del comunicado dejaron en claro que todos celebraron la victoria electoral con la que se impuso Valdés, 50 puntos por arriba de su contrincante Fabián Ríos.



No obstante, es notorio que a ninguno de los asistentes se le haya ocurrido incluir en el comunicado una condena al ataque a un dirigente del otro espacio político en la campaña previa a esa misma elección. El silencio opositor se suma a una causa judicial donde siguen sin registrarse avances en la investigación de lo ocurrido.