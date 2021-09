"Reniegan de nuestros derechos", "hablan como si fueran mediadores entre la Argentina y Chile", "es oportunismo político sin límites": el comunicado del Pro que refiere al avance chileno sobre la plataforma continental despertó una ola de críticas en el Frente de Todos. Si bien desde el gobierno nacional se buscó apaciguar los ánimos para evitar darle mayor entidad a un conflicto que vinculan directamente con "el pozo electoral" en el que se encuentra el presidente Sebastián Piñera, varios referentes del oficialismo salieron a cuestionar con dureza el documento firmado por Patricia Bullrich y Fulvio Pompeo. Además de denunciar que el Pro estaba poniendo en igualdad de condiciones un decreto presidencial del presidente chileno con una resolución de la ONU, varios legisladores y legisladoras acusaron al partido de "entregadores" y de no tener interés en defender la soberanía argentina.

El primero en salir a cruzar al Pro fue el canciller Felipe Solá. Luego, la directiva oficial del gobierno era "no salir a matarse" para evitar "hacerle el juego a Piñera" en un contexto en el que Chile elegirá a su próximo presidente en un par de meses. A pesar de esto, la indignación generada por el comunicado terminó permeando en varias de las figuras del FdT, incluso en el seno del Partido Justicialista. "Reafirmamos nuestros derechos de soberanía sobre el límite exterior de la plataforma continental que ha sido aprobado por la ONU y votado por unanimidad en el Congreso Nacional y hacemos un llamamiento a todos los partidos políticos del país para que más allá de cualquier contienda política local, siempre se ponga por encima la defensa de la soberanía", declaró el PJ en un comunicado firmado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la diputada Cristina Álvarez Rodríguez. "Ver ahora al mayor partido de la oposición argentina desconociendo lo que habíamos avanzado por consenso, no hace más que remarcar la incoherencia del PRO. Esperamos que respalden la posición que votaron por ley", agregó Álvarez Rodríguez después a este diario.

"Hay un oportunismo político sin límites. Para denostar a la Cancillería argentina ofrecen un argumento que pone en cuestionamiento nuestro propio espacio de soberanía", denunció el vicepresidente del Parlasur, Oscar Laborde, quien considera que el decreto de Piñera es "una cosa absolutamente tirada de los pelos". "El acuerdo del 84' y la declaración de la ONU en el 2009 son lapidarias, nunca se le dio la posibilidad a Chile de avanzar sobre el Atlántico. El decreto es una táctica política de Piñera que busca usar el chauvinismo para recuperar protagonismo", aseguró. "Acá hay una alianza entre Piñera y Mauricio Macri, que integran otros líderes de América Latina como Vargas Llosa, para levantar al presidente chileno. Pero es realmente una sorpresa lo del Pro porque en el 2020 todos los bloques votaron por unanimidad la aprobación de la plataforma continental", agregó Eduardo Valdes, que preside la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.

"Para el PRO el límite geográfico de la Argentina termina en General Peace Avenue, digamos todo", ironizó en Twitter, por otro lado, la senadora Juliana Di Tullio. Luego, en diálogo con Página/12, la exdirectora del Banco Provincia aseguró que "es lamentable que un partido político que fue gobierno hasta hace un año y medio firme un comunicado neutral como si fueran problemas de otro y no de la Argentina". "Lo escriben como si fueran mediadores entre Argentina y Chile, es increíble. Además de que el pedido lo hace un señor que está imputado en la causa por el envío de armas para sustentar el golpe de Estado en Bolivia", desdeñó, haciendo referencia al secretario de Relaciones Internacionales del Pro, Fulvio Pompeo, y a la parte del comunicado que llama a que los cancilleres "inicien un diálogo para zanjar las diferencias". "Nosotros no tenemos que zanjar ninguna diferencia, el conflicto ya fue resuelto. La verdad que hubiera sido bueno un comunicado que rechazase el decreto de Piñera y no este, que lo que hace es convalidar el conflicto que pretende instalar el presidente de Chile", sumó la diputada de Tierra del Fuego, Mabel Caparrós.

"No me extraña el comunicado del Pro, teniendo en cuenta que sus listas están repletas de candidatos y candidatas que no defienden la soberanía de nuestro país y ni siquiera consideran el territorio de las Islas Malvinas y del Atlántico Sur como nuestro", sostuvo, a su vez, el senador porteño Mariano Recalde. En este mismo tono se expresó el diputado Rodolfo Tailhade, quien criticó a través de sus redes sociales a Bullrich, Mauricio Macri, Diego Santilli y María Eugenia Vidal: "Su vocación por la entrega no tiene límites. Ni halcones ni palomas moderadas, todos buitres depredadores".



"Lo importante es que haya una expresión unánime de todas las fuerzas políticas argentinas en torno a la defensa del Tratado de Paz y Amistad de 1984 y de la resolución de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de Naciones Unidas. Es fundamental que haya una expresión unívoca de las fuerzas políticas y sociales de la Argentina que se van a expresar en el Congreso", sostuvo el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus. Con este objetivo en mente, este miércoles a las 13 se reunirá la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del Senado. Participarán Filmus y el canciller Felipe Solá y se buscará emitir un rechazo conjunto a la decisión de Chile de ampliar su plataforma marítima.