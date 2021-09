“Hay un aprovechamiento político, se intenta politizar el caso instrumentalizando el dolor de una mamá. Nosotros venimos trabajando con la familia de Arshak, poniendo todo a disposición de la fiscalía”. Con esas palabras, el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, se refirió por primera vez en casi dos años y medio a la desaparición de Arshak Karhanyan, el oficial de la Policía de la Ciudad que fue visto por última vez en febrero de 2019 y en cuya investigación fueron destruidas pruebas fundamentales para esclarecer el caso. El abogado de la familia, Juan Kassargian, desmintió a D’Alessandro y cuestionó a la Justicia por involucrar a la propia fuerza de seguridad señalada.

En diálogo con AM750 y Página/12, Kassargian aclaró que “no hubo ningún trabajo conjunto” con el Gobierno porteño para avanzar en la búsqueda de Karhanyan, y acusó a la Policía de la Ciudad por destruir pruebas clave, entre las que se destacan cámaras de seguridad y registros telefónicos. “Es muy difícil avanzar, no recolectaron bien las pruebas y ocultaron otras, las destruyeron”, se indignó.

D’Alessandro había dicho este martes en una entrevista con el canal de noticias IP que el caso se había “politizado”, luego de que la semana pasada la madre de Arshak, Vardush Datyvian, fuera recibida por Alberto Fernández en la Casa Rosada. “Lo que dijo corre por su cuenta, no veo que haya un aprovechamiento político, lo que sí hay es una fuerza sospechada y una Justicia que tiene que actuar”, remarcó el abogado de la familia del oficial desaparecido.



Grupo Octubre · Juan Kassargian

Las escuchas y la investigación

Este lunes, el diario Página/12 reveló un extraño mensaje recibido por Leonel Herba, oficial de la Policía de la Ciudad y la última persona con la que estuvo Karhanyan antes de desaparecer. Allí, una mujer identificada como Jazmín Soto le dice:

“Vos seguí con el teléfono, seguí hueveando, seguí, seguí eh, haciendo no sé, desaparecer gente (…) El que está acá en orsai porque desapareció una persona y sos el principal sospechoso, sos vos. A mí la justicia no me tiene del forro del culo, yo no estoy a punto de perder el trabajo, yo no le cagué la vida a nadie como vos hiciste y no le cago la vida a nadie (…) Hasta te cubrí con la fiscalía y omití un montón de cosas que sabía para no seguir ensuciándote ni embarrándote”.

Para la familia del policía desaparecido, ese audio es una prueba clave de que la propia fuerza está involucrada en el caso. Por eso, piden dos cuestiones elementales: en primer lugar, el cambio de calificación penal, de “averiguación de delito” a “desaparición forzada”; y por el otro que se investigue a la propia Policía.



“No se explica por qué incorporaron a la Policía de la Ciudad”

Kassargian cuestionó que el juez Alberto Baños, a cargo de la causa, hubiera quitado la investigación a la Fiscalía y no incluyera entre las hipótesis la posibilidad de que la propia Policía de la Ciudad cometiera irregularidades.

“Ponen a la fuerza sospechada dentro de la investigación, no nos da garantías de que las pruebas no se van a contaminar”, lamentó el abogado.

- ¿Qué sospecha tienen, a más de dos años de la desaparición de Arshak Karhanyan?

Me duele en el alma como profesional: nosotros tenemos varias hipótesis pero ninguna que prevalezca sobre otra, porque no tenemos pruebas. Han cercenado todos los caminos de manera tal que llegamos siempre a callejones sin salida. Si vamos por las cámaras, no aparece nada, porque destruyeron pruebas. No recolectaron bien, ocultaron y cuando descubrimos que había otras pruebas las destruyeron. Borraron los historiales de los teléfonos. Es muy difícil de avanzar. De acuerdo a lo que ocurrió, no nos cabe dudas que hay policías involucrados y que hay encubrimiento. No puede ser un conjunto de negligencias o torpezas, son delitos, parece un plan y no un error.

- ¿Cuáles eran los temas en los que trabajaba Arshak?

Justo ahora el juez comenzó a trabajar en esa línea de investigación. Arshak trabajaba en un área donde se hacían allanamientos, en un listado surgieron cuestiones muy variadas, como causas por trapitos. Sin embargo, ahora aparecieron algunas causas bastante importantes.