El papa Francisco negó que haya pensado en renunciar a su pontificado debido a los problemas de salud que padeció en los últimos meses. “Nunca se me pasó por la cabeza renunciar”, dijo y lanzó una sorpresiva interpretación del lugar donde pudo haber tenido origen de esos rumores: la Argentina.

"¡Yo no sé de dónde han sacado la semana pasada que yo iba a presentar mi renuncia! ¿Qué palabra habrán tomado en mi patria? De ahí salió la noticia", lanzó Jorge Bergoglio en una entrevista por una radio española que había adelantado parte de su contenido hace dos días.

El sorpresivo cuestionamiento de Jorge Bergoglio es parte de la conversación en la que había contado que un enfermero le salvó la vida antes de su internación, en la que el 4 de julio pasado fue operado por una estenosis diverticular grave con signos de diverticulitis esclerosante.

"Y dicen que (el rumor de renuncia) fue un revuelo, cuando a mí ni se me pasó por la cabeza. Delante de interpretaciones que nacen un poco distorsionadas de alguna palabra mía yo me callo, porque aclarar es peor", añadió durante el tramo de charla sobre su presunta renuncia.

En rigor, el primer medio que había hablado de su posible dimisión al pontificado fue el diario ultraconservador italiano Libero. “Cuando un Papa está enfermo corre brisa o huracán de cónclave”, dijo el obispo de Roma para relativizar esas versiones.

“Hago una vida normal”

Durante la entrevista a radio COPE, Francisco aseguró que después de su operación hace “una vida normal” y que, inclusive, tiene previstos varios viajes tras la intervención quirúrgica en la que le extirparon "33 centímetros de intestino", según detalló. “Ahora puedo comer de todo” y también tomar medicación, porque "el cerebro tiene que registrar que tiene 33 centímetros menos de intestino", bromeó.

El Papa tiene previsto un viaje a Budapest y Eslovaquia el 12 al 15 de septiembre. Reconoció que quizás en este primer viaje tenga que descansar un poco más “porque uno tiene que reponerse del todo". “Pero al final va a ser igual que los otros, ya lo va a ver", añadió con distención.

También confirmó que mantiene en su agenda una visita a Glasgow (Reino Unido) para noviembre próximo, cuando se desarrollará la cumbre del clima, conocida como COP26. Además viajará a Chipre, Grecia y Malta y dejó abierta la puerta a una visita a Santiago de Compostela, aunque no al resto de España.



Sobre los escándalos por corrupción en el Vaticano

El papa argentino también se refirió al juicio por irregularidades que enfrentan diez personas íntimamente vinculadas al banco del Vaticano. Una de ellas es el cardenal Angelo Becciu, sustituto de la Secretaria de Estado y a quien el papa le obligó a dimitir y renunciar a sus derechos de cardenal.

El ex cardenal juzgado “fue un colaborador mío y me ayudó mucho. Es una persona a la que tengo cierta estima como persona, o sea que mi deseo es que salga bien", pero "ahora es la Justicia es la que va a decidir", dijo al respecto



"No le tengo miedo a la transparencia ni a la verdad. A veces duele, y mucho, pero la verdad es lo que nos hace libres", subrayó Francisco.