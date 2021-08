Desde Roma



Rumores y más rumores en Italia y en el Vaticano sobre el papa Francisco, se han agregado creando incertidumbre a un verano super caliente, con un incremento de difusión de la covid, con incendios e inundaciones por todo el mundo y varios países al borde del abismo - aunque por razones diferentes - como Haití y Afganistán. Según esos rumores, nunca confirmados, el Papa Francisco estaría pensando seriamente en renunciar, cosa que para varios analistas, como el vaticanista Marco Politi entrevistado por Página/12, parece más bien improbable porque Francisco tiene programados no sólo varios viajes (a Budapest y Eslovaquia en setiembre) sino un proyecto importante que quiere llevar a cabo: un sínodo de obispos sobre el futuro de la Iglesia en la post pandemia, que comenzará en octubre y durará dos años.

Periodista y escritor, Marco Politi es un experto vaticanista. Ha publicado varios libros sobre los últimos Papas. El último, “Francesco. La peste. La rinascita” (Francisco. La peste. El renacimiento. Edit. La Terza), ya traducido al francés y al alemán, está dedicado al rol del papa Francisco en la epidemia de covid. “Francisco es la única voz internacional que ha planteado el problema de reconstruir la sociedad después de la pandemia. Pero una sociedad inclusiva, sin degradación natural, en la que las personas no sean dejadas de lado y no haya esos enormes abismos entre los pocos super ricos y los cientos de millones de pobres”, explicó Politi. Otros de sus libros son “Josep Ratzinger, crisis di un papato” (Josep Ratzinger crisis de un papado, 2011), “Papa Wojtila. L’addio” (Papa Wojtila. El adiós, 2007), “La solitudine di Francesco” (La soledad de Francisco, 2019) y “Francesco tra i lupi” (Francisco entre los lobos, 2014).

Sin problemas puntuales

-Un artículo del diario italiano “Libero” (centro-derecha) dijo que el papa Francisco, a causa de la enfermedad por la que fue operado en julio o por su edad (en diciembre cumple 85 años), estaría pensando seriamente en renunciar al papado. ¿Tiene algún fundamento esta afirmación según usted?

-En este momento no tenemos elementos, ni oficiales y ni no oficiales, para decir que la salud del papa se haya agravado. Ciertamente le han hecho una operación importante y debe cuidarse. Ciertamente no ha sido posible que los periodistas tengan una conferencia de prensa directamente con los médicos que lo curaban. Pero en este momento el Papa se ve como una persona de edad avanzada pero sin problemas puntuales.

-Artículos de otros diarios han dicho incluso que en el Vaticano se habla de un nuevo cónclave para la elección de un pontífice y de candidatos. ¿Según usted es así? ¿Ha sucedido algo similar con otros Pontífices?

-No, en este momento no se habla dentro del Vaticano de la renuncia del Papa. Pero ciertamente cuando los Papas alcanzan una edad avanzada, en varias partes del mundo se comienza a reflexionar sobre lo que sucederá después. Y a preguntarse qué tipo de Papa debería ser el sucesor. Pero esto es absolutamente normal. Sucedió en tiempos de Juan Pablo II y de Paulo VI.

Maniobras

-Todos los rumores que circulan, si no tienen una base seria, ¿podrían ser inventados por los opositores del papa Francisco para disminuir su credibilidad?

-Ciertamente comenzar a hablar de la renuncia del Papa es seguramente una maniobra de los ambientes más conservadores que quisieran que este Papa terminará lo más rápido posible su pontificado. Estas maniobras han sido denunciadas ya desde hace dos años, entre otros por el cardenal aleman Walter Kasper y por el Superior General de la Compañía de Jesús, el venezolano Arturo Sosa Abascal. Padre Sosa ha dicho que hay una lucha política dentro de la Iglesia y el cardenal Kasper ha indicado que hay personas a las cuales este Papa no gusta y quisieran que se fuera lo más pronto posible. Este es el clima en el que son lanzados estos rumores sobre la dimisión de Francisco.

-¿Pero podría ser cierto que el Papa Francisco estuviera pensado en renunciar por todas las controversias existentes en la Iglesia?

-Al principio de su pontificado, el Papa declaró a la televisión mexicana que tal vez estaría en el papado cuatro o cinco años y luego renunciaría. Pero esta idea inicial quedó en la nada porque todas las fuerzas reformadoras de la Iglesia le han pedido con insistencia que se quede el mayor tiempo posible. El Papa renunciará solo si repentinamente sus condiciones de salud no le permiten seguir adelante, seguir cuidando personalmente de la máquina del Vaticano. Pero Francisco tiene un proyecto muy importante que quiere concluir personalmente. Recientemente decidió que el sínodo de los obispos que comenzará en octubre, no durará sólo un mes como siempre, sino que deberá durar dos años. Será un sínodo sobre un tema muy importante: la misión de la Iglesia y la participación dentro de la Iglesia en el post pandemia. El Papa ha dicho que este sínodo debe partir de Roma y durante el 2022 será discutido en todas las diócesis del mundo, y terminará en el 2023. Y él quiere cuidar personalmente este proyecto. El sínodo será muy importante para la vida de la Iglesia en el siglo XXI.