"Yo vivo en Palermo, ¿entendés? Y una cosa es legalizar la marihuana para mí y otra para el que vive en una casa de chapa". La frase podría atribuirse a María Eugenia Vidal pero corresponde a un sketch de Guille Aquino de 2019, en el que el humorista parodia el clasismo que subyace en los argumentos de ciertos sectores sobre la legalización de la marihuana. El parecido entre la postura de la protagonista del sketch y las declaraciones que la exgobernadora hizo sobre el tema es tal que el video se hizo viral en las redes sociales en las últimas horas.

"Hay dos realidades muy distintas: una cosa es fumarte un porro en Palermo un sábado a la noche con amigos, relajado, o con tu pareja, o solo, y otra cosa es vivir en la 21-24, en Zabaleta, en la 1-11-14, rodeado de narcos y que te ofrezcan un porro, sin oportunidades, sin ir a la escuela o habiéndola dejado", dijo Vidal en una entrevista con Filo News. Ese “es un pensamiento tremendamente discriminador y que explica bien por qué se vuelve a la capital. Lo que ocurre en la provincia es algo que no llega a comprender”, le respondió este miércoles el actual gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof.

El video de Guille Aquino comienza con una pareja sentada en un parque a punto de darse un beso. El romántico momento es interrumpido por la novia, que le dice a su pareja: "Pará. ¿Sentís? Se están drogando ahí, mirá". Inmediatamente, empieza a increpar a un joven sentado apenas a unos metros: "Ey, falopita, ¿Está rica la droga? Lindo día para cagarse la vida, ¿no? Es ilegal eso. ¿Por que no vas a la escuela? ¿A dónde están tus papás?".

Tras mucho insistir, logra que el chico apague el porro y se vaya de la plaza. Inmediatamente, para sorpresa del novio, la joven se prende uno para ella. La explicación que le da a su pareja parece guionada por María Eugenia Vidal: "Yo vivo en Palermo, ¿entendés? Y una cosa es legalizar la marihuana para mí y otra para el que vive en una casa de chapa".

Y continúa: "Tengo cochera, Netflix, impuesto a las ganancias. Es como que el sistema me paga por drogarme". Su novio, sorprendido, le pregunta por qué está mal que el joven fume pero está bien que ella lo haga. Enseguida, la mujer saca un "mapa" de CABA con cruces rojas y tildes verdes. "Acá te indica las zonas de consumo aceptable. Palermo, droga. Nueva Pompeya, no droga. Colegiales, droga. Villa Soldati, no droga", le detalla.

Las actividades que pueden hacer los ricos pero estarían vedadas para los pobres son 5, asegura: drogarse, abortar, usar ropa deportiva, andar en moto y votar. "Si un rico hace cosas de pobre, estamos todos cómodos", se sincera. El tono paródico crece sobre el final, donde se revela que la joven también consume pegamento y vende droga. Eso sí, a jugadores de rugby y a alumnos de una "escuela privada", aclara.