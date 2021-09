Netflix

* La casa de papel (quinta temporada). 3 de septiembre. Serie.

El bombazo ibérico más relevante de los últimos tiempos llega a su final. Será con diez episodios divididos en dos volúmenes. El Profesor ha sido atrapado por la incansable Alicia Sierra y el grupo sabe que su líder ha caído. ¿Nuevos personajes? Rafael -el hijo de Berlín-, René –el ex de Tokio- y Sagasta –un militar a cargo de las fuerzas especiales- le pondrán su sello a este heist creado por Alex Pina. Con el Banco de España rodeado, el grupo de los Dalí se enfrenta a la batalla definitiva.



* Al borde. 7 de septiembre. Serie

La inconfundible Julie Delpy (Antes del amanecer) es la creadora y protagonista de esta serie que sigue a un grupo de mujeres enfrentadas a lo que reza el título. Cuatro amigas en sus cuarenta hacen malabarismos entre su vida profesional, la maternidad y las relaciones de pareja. El relato está impregnado por el tono que tuvieron sus largometrajes (2 días en París; Lolo, el hijo de mi novia) aunque en esta vez el telón de fondo es el de la ciudad de Los Ángeles.



* Hermanos de sangre: Malcolm X y Muhammad Ali. 9 de septiembre. Documental

El largometraje ahonda en la relación de dos de los mayores íconos afroamericanos del siglo XX. Su amistad. Los años de prohibición para el boxeador. El cenit del militante musulmán. La segregación y el racismo en los Estados Unidos. El carisma de ambos. El crecimiento de la Nación del Islam. Las tensiones internas dentro de ese movimiento. El material de archivo inédito y las primeras fuentes (la hija de Malcolm X, el hermano de Ali, Cornel West y Al Sharpton, entre otros) le dan vuelo de mariposa y golpe de avispa al registro.



* Kate. 10 de septiembre. Largometraje.

La chica del título (Mary Elizabeth Winstead) viene a sumarse al club de killers implacables y estilizadas (Black Widow y Atómica) dentro del subgénero de “una persona que tiene las horas contadas busca salvarse”. Tras ser envenenada, la protagonista cuenta con un día para vengarse de sus enemigos. Una Tokio nocturna, luminosa e hipermoderna será el escenario donde la Kate despache yakuzas como sushi y pelee por su vida. El proyecto fue dirigido por Cedric Nicolas-Troyan (El Cazador y La Reina del Hielo), cuenta con Woody Harrelson y una puesta en escena a pura pirotecnia, cámaras lentas y neón.



* Schumacher. 15 de septiembre. Documental.

El documental repasa la vida y obra del séptuple campeón de la F1. Competitivo, adicto a la adrenalina, perfeccionista. Todas las facetas públicas del teutón aparecen refrendadas con un perfil más íntimo provisto por la palabra de su esposa e hijos. A pura entrevista y material de archivo inédito, el trabajo deja entrever cuál es su estado en la actualidad tras el gravísimo accidente que sufriera en 2013.



* Sex Education (tercera temporada). 17 de septiembre. Serie.

Ya pasaron orgasmos, abortos, embarazos adolescentes, masturbaciones y elecciones de identidad sexual para los y las estudiantes de la secundaria Moordale. ¿Novedades? Hay una nueva directora en el colegio y la líbido de Otis (Asa Butterfield) y Maeve (Emma Mackey) llegó a un punto de no retorno. La gran pregunta pasa por lo que sucederá entre ambos luego de que Isaac (George Robinson) interfiera en su historia. ¿Concretarán o todo habrá quedado en los libros y manuales que explicaban a sus congéneres?



* El estornino. 24 de septiembre. Largometraje.

Tras haber protagonizado la comedia de acción Fuerza Trueno, Melissa McCarthy reingresa en el servicio de streaming con un drama que busca conmover en cada fotograma. Encarna a una mujer en pleno duelo por la pérdida de un embarazo muy avanzado, un esposo internado por depresión (Chris O'Dowd) y un veterinario (Kevin Kline) que servirá de psiquiatra para la mujer. Y también hay pajaritos.



* El caso Hartung. 29 de septiembre. Serie.

La serie viene a ocupar el casillero de noir escandinavo para la plataforma. Søren Sveistrup (guionista de The Killing) escribió una novela sobre asesinatos espeluznantes y luego le dio forma de thriller de seis episodios. La detective Naia Thulin (Danica Curcic) será la responsable de resolver el caso que incluye mutilaciones, muñecos hechos de castañas y conexiones con las altas esferas. Del elenco aparecen caras vistas en Equinox, Rita y Bajo la superficie.



Amazon Prime Video

* Le Bal Des Folles. 17 de septiembre. Largometraje.

Ópera prima de Mélanie Laurent sobre una mujer atrapada en un neuropsiquiátrico a fines del siglo XIX. La inolvidable Shosanna de Inglorious Basterds, además de dirigir y escribir el guion encarna a una de las temibles celadoras del lugar. La ficción, basada en una novela de Victoria Mas, es un alegato sobre el maltrato a las mujeres que no cuadraban con los imperativos sociales.



* Goliath (cuarta temporada). 24 de septiembre. Serie.

Cierre para la historia de Billy McBride (Billy Bob Thornton), el errante abogado que llegó a ser dado por muerto al final de la temporada anterior. El drama legal creado por David E. Kelley siempre tuvo la intención de mostrar la cara menos amable del sistema judicial. El siempre convincente J. K. Simmons será el gran enemigo de este singular hombre de ley. Bruce Dern, Haley Jay Osment y William Hurt también son parte del elenco.

Paramount +

* Behind The Music. 1° de septiembre. Serie.

La modélica serie de MTV sobre iconos musicales vuelve con 8 nuevos capítulos. Luchas internas y perfiles de artistas que subieron alto en los chats y su ego. Jennifer Lopez, LL Cool J, Ricky Martin, Duran Duran, Busta Rhymes y Huey Lewis & The News brindan su testimonio.

* American Rust. 14 de septiembre. Serie.

Luego del sacudón de Mare of Easttown, aparece otro policial dramático con el trasfondo industrial de Pensilvania. El jefe de policía (Jeff Daniels) de un pequeño pueblo venido a menos tiene un dilema. El hijo de la mujer con la que tiene una relación clandestina (Maura Tierney) es acusado de asesinato. Del Harris va a tener que decidir si hace su trabajo o la vista gorda. La miniserie es la adaptación del exitoso debut literario de Phillip Meyer.

Star +

* Pose (tercera temporada). 15 de septiembre. Serie.

El retrato coral sobre la escena trans de la Nueva York llega a su conclusión. Con tono melodramático y una banda sonora dispuesta al baile, se cruzan historias en medio de la cultura disco y la epidemia de VIH. Los siete episodios finales describen el heterogéneo cuento de hadas conformado por transformistas, drags, transexuales, performers y gays. La casa evangelista cierra a puro baile.



* Terapia alternativa. 24 de septiembre. Serie.

Uno de los platos fuertes de la flamante plataforma de streaming será esta comedia dramática hecha en nuestro país. Carla Peterson encarna a una excéntrica y reconocida terapeuta de parejas entre los que aparecen Benjamín Vicuña y China Suárez. El punto es que ambos son amantes y buscan separarse. Graciela Borges, Fernán Mirás, Julieta Cardinali y Boy Olmi completan el elenco.



Apple TV +

* The Morning Show (segunda temporada). 17 de septiembre. Serie

La serie supuso un cambio de timón para Jennifer Aniston con su primer gran papel dramático. Retorno para su Alex Levy en este relato que cabalga con los ecos del “Me Too” y los juegos de mentiras cocinadas en los medios. Reese Witherspoon, Steve Carell y Billy Crudrup forman parte del reparto.



* Foundation. 24 de septiembre. Serie.

El sci-fi está de fiesta. Tras Electric Dreams -la serie inspirada en los relatos de Philip K. Dick- llega esta adaptación de la obra de Isaac Asimov. La historia sigue a una banda de exiliados que desafían al Imperio Galáctico donde viven. Jared Harris (Chernobyl) es la cara más reconocida del elenco. El británico encarna a Hari Seldon, un científico obsesionado con predecir la sociedad y preservar el conocimiento.

Flow

* Press. 2 de septiembre. Serie.

“Nunca dejes que la realidad te estropee una buena historia”. El célebre refrán mediático se tensiona en entrega de la BBC. La ficción se propone registrar los debates del periodismo actual a partir del enfrentamiento de dos diarios, el progresista The Herald y el tabloide sensacionalista The Post.



HBO Max

* Scenes from a Marriage. 12 de septiembre. Miniserie.

Reversión del clásico de Ingmar Bergman para tiempos actuales. La pareja en cuestión está conformada por Oscar Isaac y Jessica Chastain, y pondrán sobre el tapete su amor, odio, deseo, monogamia, matrimonio y divorcio. Mira es una ejecutiva de tecnología ambiciosa y segura de sí misma, aunque insatisfecha con su relación. Jonathan es un profesor de filosofía cerebral y complaciente que está desesperado por mantener intacta su relación. Fue creada, escrita y dirigida por Hagai Levi.



* Días de gallos. 16 de septiembre. Serie

La entrega se propone registrar el movimiento hip hopero y urbano a través de un trío conformado por Ángela Torres, Ecko y Tomás Wicz. Competencias, flow y rimas picantes.

Starzplay

* Dr. Death. 12 de septiembre. Miniserie.

Cristopher Duntsch es el hombre del título, un médico tejano y federado en mala praxis, sobre el cual gira este relato. Los pacientes ingresaron a su sala de cirugía para realizarse procedimientos complejos de columna pero quedaron mutilados o muertos. El registro sigue el escalofriante hecho real sobre el que se basa la historia pero también le da lugar al sistema que lo cobijó hasta las últimas consecuencias. Está protagonizada por Joshua Jackson, Christian Slater y Alec Baldwin.



* BMF. 24 de septiembre. Serie.

La serie, producida por 50 Cent, está inspirada en la historia real de dos hermanos de Detroit que formaron una de los clanes criminales más influyentes de los Estados Unidos. Amor filial, el sueño americano por fuera de la ley y Black Mafia Family. El hijo real de uno de los narcotraficantes, Snoop Dog y Eminem forman parte del reparto.



Disney+

* Happier Than Ever: A Love Letter to LA. 3 de septiembre. Largometraje.

La multipremiada artista de 19 años, fenómeno de masas, éxito de ventas, enigma y talismán ofrece un concierto de lo más peculiar. Lo cual no es extraño viniendo de su parte. El proyecto, concebido como una carta de amor a su ciudad natal, ofrece canciones, revelaciones en primera persona y elementos animados. También incluye la actuación de Finneas -su hermano y protector musical-, coros infantiles y hasta arreglos orquestales del venezolano Gustavo Dudamel. “Creí que no llegaría a los 17”, confesó hace algún tiempo y ahora a punto de cumplir 20 se convierte en una princesa Disney.



* Star Wars: Visions. 22 de septiembre. Serie.

Con este proyecto, la factoría de George Lucas busca rendir homenaje y pagar su deuda con la cultura asiática. El legado de Akira Kurosawa, espíritu animé, pantone Made in Japan y samuráis con sables láser se funden en estos nueve episodios. Los estudios nipones gozaron de total autonomía para cranear historias que se desplazan por todos los rincones de esa galaxia muy lejana.