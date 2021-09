El líder Brasil, disminuido por la bajas de sus jugadores de la Premier League inglesa, visitará a Chile en defensa de su invicto en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial Qatar 2022.



El partido, correspondiente a la novena fecha, se jugará en el Estadio Nacional de Santiago desde las 22, con arbitraje del peruano Diego Haro y transmisión de TyC Sports Play y Cablevisión (canal 90).



Brasil no contará con nueve jugadores para esta triple fecha de la competencia premundialista, debido a la negativa de cesión por parte del fútbol inglés, amparado en el supuesto perjuicio que genera la ampliación del tiempo de convocatoria y la cuarentena a la que deberían someterse los futbolistas al regreso en Reino Unido.



De este modo, el director técnico Tite perdió figuras de importancia, algunas de ellas habituales titulares, como el arquero Alisson (Liverpool), el defensor Thiago Silva (Chelsea) y los delanteros Gabriel Jesús (Manchester City) y Richarlison (Everton).





Bolivia y Colombia dan inicio en La Paz





Los seleccionados de Bolivia y Colombia abrirán la novena fecha. El partido se disputará desde las 17 en el estadio Hernando Siles, con arbitraje del venezolano Alexis Herrera y transmisión de la TV Pública.



Por los cambios que tuvo el calendario por la pandemia, se disputaron seis partidos pero este encuentro corresponde a la fecha 9 del certamen clasificatorio.



Colombia está en la quinta posición -zona de repechaje- con ocho puntos, los mismos que Uruguay pero con peor diferencia de gol. Bolivia, por su lado, se ubica en el octavo puesto con cinco unidades.



El conjunto colombiano llega con el envión del tercer puesto en la última Copa América de Brasil, y buscará abrir la triple fecha con un resultado positivo en la altura de La Paz.



Luego, el equipo dirigido por Reinaldo Rueda, quien convocó nuevamente a Radamel Falcao García y Juan Fernando Quintero, visitará a Paraguay, en Asunción, y cerrará como local ante Chile.





Uruguay, sin Suárez ni Cavani





El seleccionado de Uruguay, sin la dupla ofensiva integrada por Luis Suárez y Edinson Cavani, visitará a Perú, último en la clasificación y dirigido por el argentino Ricardo Gareca. El encuentro se jugará en el Estadio Nacional de Lima, este jueves desde las 22, con el arbitraje del misionero Néstor Pitana.



Luego de haberse jugado seis fechas, Uruguay está cuarto con ocho puntos, lejos del líder Brasil (18) aunque en zona de clasificación mundialista, mientras que Perú marcha en la última ubicación con apenas cuatro unidades junto a Venezuela, pero con menor saldo de goles.



Luego de esta jornada, el domingo próximo, por la postergada sexta fecha, Uruguay recibirá en Montevideo a Bolivia, y Perú volverá a ser local en Lima ante Venezuela.





Ecuador con nueve ausencias





Ecuador, dirigido por el argentino Gustavo Alfaro, recibirá en Quito al Paraguay de su compatriota Eduardo Berizzo. El partido se disputará desde las 18 en el Estadio Casa Blanca de Quito, con arbitraje de Andrés Matonte de Uruguay, y será televisado por la señal TyC Sports.



El equipo de Alfaro, que se ubica en el tercer puesto con nueve puntos, llega al compromiso de mañana tras la derrota como local ante Perú (1-2) en la jornada anterior, por lo que necesita recuperarse para no comprometer su actual plaza de acceso al Mundial.



El plantel ecuatoriano tendrá nueve bajas (seis por lesiones y tres por suspensiones). Entre los que no estarán aparecen el arquero Robert Arboleda y el defensor Piero Hincapié.



Por el lado de Paraguay, Berizzo no podrá contar con Gustavo Gómez ni Omar Alderete ambos suspendidos. Los paraguayos suman siete puntos y vienen de caer ante Brasil en junio 2-0.