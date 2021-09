Alguien le debe haber dicho que iba bien, que siga la saga de spots en los que tiene centralidad la figura de Cristina Fernández de Kirchner. Florencio Randazzo, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, empezó la serie con uno en el que una imitadora de la vicepresidenta reproducía "libremente" la conversación que tuvieron cuando ex elministro de Transporte le planteó que quería competir para ser candidato a presidente, cargo que finalmente obtuvo Daniel Scioli. En este nueva pieza de campaña, habla por teléfono con Gladys, su mamá, quien le dice que "explicale a este pueblo de pelotudos..." que lo voten. Cuando el precandidato la interrumpe por el insulto, Gladys le dice: "¿Qué? ¿Cristina sola puede putear? ¿Tu Madre no?". Y lo termina convenciendo al exministro de hacer "la propaganda.

En el tuit en el que anuncia su nuevo spot, Randazzo le agradece a la madre. Que es su madre en la vida real.

Lo que tal vez el precandidato no haya notado en la desesperación por sacar un voto más es que no es muy seductor que su madre llame "pelotudo" al pueblo que no lo acompañó con el voto en otras elecciones.