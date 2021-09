Un periodista de Venezuela fogoneó una propuesta que circuló en las redes sociales para “lanzarle cantos picantes” a Lionel Messi en el partido por las Eliminatorias que este jueves enfrentará a su país contra Argentina, con un comentario machista hacia la pareja del futbolista que decía: "Y con Antonela (Roccuzzo) todos vamos a gozar". Tras el repudio social que cosechó la iniciativa, el fiscal general de Venezuela solicitó la captura del trabajador por ejercer "violencia simbólica y promoción al odio".

Esta semana, en el marco del partido que jugarán Venezuela y Argentina por las Eliminatorias, un usuario en Twitter propuso “lanzarle cantos picantes” a Messi, atacando de forma misógina a su compañera: “Messi, Messi, Messi, está bien, eres un crack, pero la Antonela a todos nos los va a mamar”, señalaba el mensaje, que hacía apología a la violación en manada.



Fernando Petrocelli, periodista de Venezuela radicado en Argentina, comentó la publicación avalando la propuesta machista del internauta: “Buen cántico. Anoten para el jueves. Cambiaría el final para los sensibles y pudiera ser ‘y con Antonela todos vamos a gozar’ jajaja”, escribió Petrocelli, quien trabaja en DIRECTV Sports.

Ante el gran repudió que generó su mensaje, el periodista decidió borrar el tuit. Sin embargo, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, optó por actuar de oficio y solicitar la "aprehensión e imputación de Fernando Petrocelli por los delitos de Violencia Simbólica y Promoción al Odio por discriminación de género: en contra de la ciudadana Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi”.

Petrocelli, en tanto, publicó una suerte de disculpa en la que intentó justificarse diciendo que su "referencia era a los cánticos que existen en Argentina". "Lamento profundamente que mi comentario de ayer haya ofendido a las damas, a las cuales siempre he respetado en todo momento. Ofrezco mis más sinceras disculpas. Mi referencia era a los cánticos de cancha que existen en Argentina. Me equivoqué. No era mi intención ofenderlas", expresó en Twitter.

Las críticas en las redes sociales se replicaron tanto desde Argentina como desde Venezuela. "No existe una sola canción de cancha en Argentina que avale tu pseudo disculpa. Inexcusable en un profesional de medios lo que hiciste, meterte con la esposa de un jugador, jugar con la idea de una violación masiva. Todo mi repudio", escribió un usuario argentino en Twitter.

"Condeno profundamente toda expresión de odio desde donde esta sea expresada, especialmente si esta proviene de un comunicador de profesión. Fernando Petrocelli dista mucho del comportamiento histórico del pueblo venezolano, me excuso como venezolana", manifestó una mujer desde Venezuela.

"Fernando Petrocelli, periodista y comunicador ejerciendo violencia simbólica en contra de Antonela Rocuzzo. Tan limitado como cobarde", fue otra de las críticas que el trabajador recibió en la misma red social.