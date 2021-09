En el principio fue el Clío, un auto en el que el hoy gobernador Axel Kicillof y su amigo Carlos Bianco recorrieron durante dos años la provincia de Buenos Aires para conocer la problemática de la gente luego de cuatro años de gestión de María Eugenia Vidal, cuyas consecuencias nefastas en todos los órdenes no hace falta enumerar. Lo que sigue es conocido: Kicillof ganó la elección, Carlos Bianco es hoy su jefe de Gabinete y tan mala imagen tiene la exgobernadora en la provincia que tuvo que presentarse como candidata en la Ciudad de Buenos Aires. Pero Diego Santilli, el precandidato elegido para encabezar la lista de Juntos, no tuvo mejor idea que tomarse literalmente eso de que el hábito hace al monje y presentó la "Santilleta": un micrito que recorre las calles de algunos distritos de la provincia de Buenos Aires con música alegre e invita a la gente a "subise a la esperanza". Cualquier parecido con la historia reciente no es pura coincidencia.

El problema es que la Santilleta presenta algunos problemas de funcionamiento: se descompuso y Bianco no perdió la oportunidad para chicanear en Twitter a Santilli. "Che, @diegosantilli chiflame, en el baúl del Clio siempre llevo una linga, para los que se quedan a mitad de camino...", posteó el jefe de Gabinete bonaerense.

Para los que no saben de autos, una linga es un implemento que se ata de auto a auto para poder remolcarlo.

Habrá que ver si Santilli contesta, pero sería extraño que aceptara la ayuda de un integrante del Frente de Todos.