El presidente Alberto Fernández encabezó este jueves el acto por el Día de la Industria en el municipio chaqueño de Fontana, junto al gobernador provincial, Jorge Capitanich. “La actividad industrial creció sensiblemente comparada con junio o julio de 2019 y eso a nosotros nos alegra. Hoy tenemos un crecimiento real de trabajadores formales en la industria y prácticamente recuperamos todo el empleo que se perdió en la pandemia”, aseguró el mandatario, quien buscó evidenciar los contrastes entre su gestión y el modelo especulativo que atribuyó al gobierno de Mauricio Macri.

Por qué viajó al Chaco

Fernández recorrió las instalaciones de la empresa familiar Palacios Hermanos, que produce estructuras metálicas y aberturas para el sector de la construcción y que planea duplicar la cantidad de puestos de trabajo en sus tres fábricas para el año que viene. Allí explicó por qué decidió viajar al Chaco para celebrar el Día de la Industria. “Cuando se aproximaba el Día de Industria nos preguntábamos donde conmemorarlo. Allá en Buenos Aires se hizo la celebración central de la Unión Industrial, mis saludos a todos los industriales de la Argentina, pero a mí me parecía muy importante que celebremos en el interior de la Patria porque para el desarrollo económico y social la radicación de la industria en distintos lugares de la Patria es un objetivo central sino todo se vuelve un discurso y no se hace realidad. Entonces le dije al gobernador que quería pasar el Día de la Industria acá con ustedes”, remarcó sin entrar en polémica con la UIA.

Luego Fernández reivindicó la importancia que tiene la industria para el desarrollo económico de un país. “Cuando se radica una industria se generan empleos, cuando se genera empleo la gente se afinca en el lugar donde trabaja. Y así es como uno puede crecer en el lugar donde nace, educarse, encontrar trabajo, formar su familia y encontrar un futuro en el mismo lugar donde ha nacido, que es el objetivo que debemos ponernos como lógica de desarrollo del país. La Argentina que uno sueña es una Argentina que produce, donde hay empresarios que arriesgan”, agregó el mandatario, quien estuvo acompañado por los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Claudio Moroni.

Contrastes con el macrismo

El presidente buscó entonces diferenciar el modelo productivo que impulsa de la gestión anterior. “Esa Argentina donde un emprendedor arriesga e invierte para dar trabajo y para producir y crecer es la Argentina que uno prefiere frente a la Argentina de la especulación, a la Argentina financiera donde a veces es más negocio apostar a unos bonos que producir. Ese es un modelo de país donde muy poquitos ganan y millones pierden. En cambio, con la industria en funcionamiento ganan todos. Ese es el modelo virtuoso en el que soñamos y al que siempre apostamos. Eso nos diferencia de otros que en estos días están compitiendo con nosotros en tiempos de elecciones”, aseguró Fernández, quien recordó además el destrato que recibieron algunos industriales durante el gobierno anterior cuando fueron a decirle a las autoridades que no podían competir contra la importación.

“Un empresario textil me contaba que en 2017 fue a ver al ministro de la Producción diciéndole que iba a tener que despedir a 800 personas porque con la importación textil de China no podía competir y la respuesta que recibió fue `despedilos que alguien los va a tomar`. Y me apenó mucho escuchar una vez a una empresaria que diseña moda y tiene una marca muy prestigiosa que fue a plantear lo mismo, que le costaba mucho producir en la Argentina porque la competencia importada no le permitía producir, y la recomendación que recibió del ministro de la Producción fue `andá a confeccionar a China, que en China le pongan el etiquetado tuyo y después impórtalo`. Eso suponía dejar gente sin trabajo en la Argentina. Esos son los modelos que están hoy en discusión en la Argentina”, recordó.

La recuperación

Fernández destacó que la utilización de la capacidad instalada ya está en el 65 por ciento y crece rápidamente, aunque advirtió que no todas las ramas lo hacen a la misma velocidad. Valoró el rápido crecimiento que han tenido la industria siderúrgica, la metalmecánica, la automotriz y la construcción y reconoció que hay otras actividades más rezagadas, como el turismo, la hotelería y la gastronomía, que van a empezar a recuperarse a medida que avance el plan de vacunación y la pandemia vaya quedando atrás. “Todos esos sectores son ahora objeto de nuestra mayor atención. El año pasado llevamos adelante el Pre Viaje y este año lo acabamos de lanzar otra vez. El ministro de Turismo me decía días atrás que la demanda de turismo en las agencias de viaje aumentó un 500 por ciento por el Pre Viaje y lo celebro. Eso es turismo, actividad económica, consumo y producción”, sostuvo el mandatario.