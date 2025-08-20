La extrabajadora de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Guadalupe Bargiela, afirmó que las personas con discapacidad están viviendo un “contexto muy complejo”, ya que los “siguen discriminando y estigmatizando” y siguen “violentando sus identidades”.

“Hoy tenemos la esperanza de que se rectifique el veto del presidente Javier Milei hacia la Ley de Emergencia en Discapacidad y el incremento en las jubilaciones. Necesitamos dos tercios en la Cámara de Diputados y después dos tercios en la Cámara de Senadores para que vuelvan a ser ley”, sostuvo la joven ciega y trabajadora despedida de ANDIS a la 750.

“Nuestra lucha es a pulmón para seguir diciéndole a Milei que no van a poder avasallar nuestros derechos”, remarcó.

Según Bargiela, el Gobierno discrimina al colectivo con discapacidad “por un proyecto de fuga de capitales”. “Lo que nosotros, nosotras y nosotres pensamos es que, no solo nos violentan, sino que están queriendo hacer un blindaje mediático para la fuga económica”, sentenció.

Y subrayó: “Este modelo económico no resiste sin ajuste, sin represión, sin vulnerar a las personas con discapacidad y los jubilados que, lejos de ser la casta, somos personas que existimos, resistimos y que seguimos en pie de lucha”.



En la misma línea, enfatizó que el ataque “no solo es simbólico” y “económico”, sino también social, en tanto “el presidente Milei y sus candidatos actualmente nos estigmatizan y legitiman el odio en la sociedad que habilita para discriminarnos”.

“Hoy nos convocamos en el Congreso. necesitamos que sea ley no solo para las personas con discapacidad, sino también para las que vienen atrás”, cerró.

En la sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados la oposición busca sostener las leyes de Emergencia en Discapacidad, aumento a los jubilados y moratoria previsional. También intentará sancionar las iniciativas para reformar la distribución de los ATN y del impuesto a los combustibles. En este contexto, el Gobierno sigue negociando para que fracase la sesión.

