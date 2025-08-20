La revista deportiva Panenka eligió a la "camiseta más linda de la historia": entre la de Alemania de 1990, la de Brasil de 1998 y la de Fiorentina de finales de los ‘90, la ganadora fue el icónico modelo de Boca Juniors que Diego Maradona vistió en 1981.

La historia detrás de la camiseta

Año 1981. Maradona presionaba para ser transferido a Boca Juniors luego de su debut histórico en Argentinos Jrs. Con la camiseta azul y amarilla Diego logró su único título del fútbol local y las imágenes de esa época son visualmente hipnóticas.



Diego, sus rulos y el escudo ahora "retro" de Boca con sus iniciales -CABJ- dentro de estrellas, utilizado entre 1981 y 1983. Un escudo histórico por el contexto que lo acompañó. Incluso, Adidas hizo una reedición de esa camiseta y de ese escudo hace un par de años, cuando retomó su vínculo con Boca.

Panenka es una revista española, deportiva, que homenajea a Antonín Panenka, un futbolista checoslovaco que pasó a la historia por su técnica para la ejecución de penales. En sus redes sociales, la revista compartió una encuesta que tuvo mas de 100.000 votos para elegir la mejor camiseta de la historia del futbol.

Esa selección forma parte de una edición especial en homenaje a "la armadura que protege al ídolo y que fue concebida para identificarlo". Y la elección definitiva fue esa camiseta. Boca Juniors, Adidas, 1981, Maradona.

"El aficionado al futbol reconocería una camiseta de Boca a un kilómetro de distancia y con los ojos vendados. Y si, estás pensando en Diego Armando Maradona", señala la descripción.





Las otras camisetas que estuvieron en el podio

Brasil con Nike en 1998 y el modelo de Alemania en 1990 fueron algunas de las que llegaron al podio.

También aparece la camiseta de Fiorentina, con Nintendo cómo sponsor y Gabriel Batistuta como capocannoniere, entre las mas votadas.

En cuánto a la elección completa, de 150 modelos, está Newell's, con su versión 1990-93 que "te hace pensar en Marcelo Bielsa", la camiseta que usó Argentina contra Inglaterra en 1986 o la "Naranja" de Países Bajos. Inter, Parma, Ajax y Francia también tuvieron sus representantes.

En historia, mistica, diseño y épica, Boca se llevó el título con una votación masiva. Con sus colores y con Diego como emblemas.