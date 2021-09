En un duelo de entrenadores argentinos, Ecuador cosechó este jueves tres puntos de oro en su ilusión de clasificarse al Mundial de Qatar 2022, al ganarle 2-0 de local y sobre el cierre a Paraguay, por la novena fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.



De manera agónica, los goles del combinado que dirige Gustavo Alfaro fueron obra de Félix Torres a los 88 minutos, y de Michael Estrada, en el quinto minuto de descuento de un partido que se jugó en el estadio Rodrigo Paz Delgado ante unos 14 mil espectadores, el 30 por ciento del aforo habilitado en el marco de la pandemia.



Con este resultado, Ecuador se metió de lleno en el lote de arriba con 12 unidades, en tanto el seleccionado guaraní conducido por Eduardo Berizzo quedó con 7.





En el inicio del encuentro, el Toto Berizzo debió hacer un cambio: entró Robert Rojas, defensor de River Plate, por el lesionado Alberto Espínola.

El contratiempo, que se sumó a la dificultad inicial de no poder contar con Gustavo Gómez y Omar Alderete (ambos suspendidos), no le impidió a Paraguay desarrollar su plan y el primer tiempo se jugó con pocas llegadas frente a los arcos. Para el visitante hubo un tiro libre de Angel Romero que Galíndez sacó hacia un costado; el local respondió con un pelotazo cruzado al área que Estupiñán no pudo conectar.

Pero antes del descanso, Paraguay se quedó sin piernas y allí Ecuador aprovechó los efectos de la altura de Quito. Llegó Mena, y Martínez se cruzó justo a tiempo; llegó Joao Rojas, y su remate se fue apenas desviado; y por último llegó Castillo con un tiro desde afuera del área que se fue rozando el travesaño.



En ese breve lapso, el seleccionado de Alfaro hizo méritos para irse al vestuario en ventaja, pero no pudo.



Ecuador redobló la presión desde el inicio del complemento, pero la falta de creatividad en el medio y de eficacia desde tres cuartos de cancha conspiraban contra su superioridad en el juego.

De su lado, Paraguay se acomodó al desarrollo del encuentro, buscó una circulación lenta y parecía que se llevaba el punto que fue a buscar.



Pero en los minutos finales se le cayó la estantería al equipo de Berizzo, porque primero el defensor Torres de cabeza y luego el atacante Estrada con un derechazo vulneraron finalmente a Silva, por lo que Ecuador tuvo su premio a la insistencia.

En la próxima fecha, a disputarse el domingo, Ecuador será otra vez local, esta vez ante Chile, en tanto Paraguay recibirá en Asunción a Colombia.