"¿No te da vergüenza venir a pisar tierra fueguina? Vos que dijiste que teníamos que regalar las Islas Malvinas", tuvo que escuchar la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, al arribar al aeropuerto de Ushuaia, donde la esperaba un grupo de militantes para recordarle sus palabras respecto de que la Argentina podría "haber regalado" las islas del Atlántico Sur para conseguir la vacuna Pfizer.

Bullrich viajó a Tierra del Fuego -"capital de Malvinas", le recordaban los manifestantes- para respaldar al diputado nacional y precandidato a renovar su banca Héctor "Tito" Stefani, quien trambién es presidente del PRO provincial y en sus redes sociales se presenta como "presidente PRO Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur", precisamente las que ex ministro de Seguridad ofreció regalar al laboratorio británico por vacunas.

El recibimiento no fue inesperado. La ex diputada y ex ministra de la Alianza llegó preparada, rodeada de personal de seguridad y celular en mano para también filmar a los manifestantes, a la espera de alguna reacción. Bullrich había anticipado en sus redes el escrache al compartir una publicación del líde de Quebracho, Fernando Esteche, quien publicó la acción de rechazo a la visita de la presidenta del PRO.

"Hago públicamente responsable a Fernando Esteche de su amenaza antidemocrática. Ya demostró que usa la violencia contra los argentinos y la quiere reiterar en mi visita a Ushuaia. El nuestro es un país libre y nadie frenará nuestro camino hacia el progreso y el porvenir", recogió el guante Bullrich en sus redes sociales, haciendo uso del escrache impulsado por la organización de Esteche para victimizarse.

"¿No te da vergüenza pisar nuestro tierra donde deshonraste a nuestos héreos?","¡Vendepatria! ¡Cipaya!", "¡Te cagaste en los caídos en Malvinas!", le gritaba el grupo de manifestantes mientras Bulrrich se reía y los filmaba con gestos de burla.

El sincericidio de Stefani

El precandidato y presidente del PRO al que Bullrich viajó para respaldar no solo es paradójico por reivindicar el territorio que su referenta nacional ofreció como obsequio a Pfizer sino por una memorable reacción que Stefani tuvo durante la campaña 2019, en la que reconoció que el fundador del partido que presidente, Mauricio Macri, forma parte de las familias que se enriquecieron con fondos públicos.

En 2019, al participar en un problema televisivo provincial, el diputado nacional sostenía que "hay gente en algún momento ha ganado muchísimo dinero y son los que tienen que poner lo que el resto de los argentinos", pero en medio de su exposición en la que hacía referencia a la gestión pública, el entonces jefe de gabineta de la ex gobernadora Rosana Bertone, le recordó: "El propio presidente (por Macri) ha ganado muchísimo dinero". La respuesta del presidente del PRO fueguino fue: "Y bueno, sí claro. Sí, sí...".