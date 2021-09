Con la ilusión renovada y una marcada mejoría en su funcionamiento tras la asunción de Sebastián Battaglia como entrenador, Boca Juniors asumirá un compromiso de riesgo, ya que este sábado visita a Rosario Central por la décima fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).



Tras un flojo inicio con Miguel Angel Russo al frente del equipo, Boca -ahora bajo la conducción de Battaglia- venció a Patronato y Platense, en tanto la fecha pasada empató sin goles con Racing Club.

Esa mejoría se debió en gran parte a la dupla que conformaron Juan Ramírez y Aaron Molinas, a la presencia de un 9 de área como el juvenil Luis Vázquez, y también a las levantadas de Cristian Pavón y Norberto Briasco.



Asimismo, Boca mantuvo la solidez defensiva, con tres puntales como el arquero Agustín Rossi, el capitán Carlos Izquierdoz y Marcos Rojo, más la aparición del juvenil Agustín Sández en el lateral izquierdo.



Pese al buen momento y a los resultados positivos, el DT xeneize no repetirá la formación y, en principio, los cambios serían cuatro: Marcelo Weigandt por el peruano Luis Advíncula, con el seleccionado de su país que juega la triple fecha de las Eliminatorias Sudamericanas; el colombiano Jorman Campuzano por Esteban Rolón; en tanto las dudas son Cristian Medina en lugar de Molinas y Briasco por Pavón.



En Rosario Central, el "Kily" González podrá contar con Emiliano Vecchio, quien sufrió una lesión muscular en el clásico con Newell's Old Boys, lo que le impidió jugar en los éxitos ante Arsenal y Central Córdoba.



Además, el ataque integrado por Lucas Gamba y Marco Ruben es el punto más fuerte del equipo, que viene de marcar ocho goles en sus dos últimas presentaciones.



Boca no gana en Arroyito desde hace 15 años, desde el 15 de agosto de 2006 por el torneo Apertura, cuando se impuso 2-1 con goles de Juan Krupoviesa (actual ayudante de campo xeneize) y Daniel "Cata" Díaz; Ariel Garcé descontó para los rosarinos.

Casualmente, Battaglia jugó ese día en el mediocampo boquense y Ruben estuvo en la delantera de Central.



El encuentro se disputará a partir de las 20.15 (TV: TNT Sports) en el estadio Gigante de Arroyito.



Un Ciclón en Vicente López

Con el ambiente descomprimido tras la salida del club de los paraguayos Angel y Oscar Romero, más el triunfo ante Patronato, San Lorenzo visitará este sábado a Platense, en otro de los cinco partidos que le darán continuidad a la fecha 10 de la LPF.

El 3-0 ante los entrerrianos trajo un poco de paz al convulsionado mundo de San Lorenzo y en principio alejó los nubarrones que rodeaban la gestión del entrenador uruguayo Paolo Montero.



"El grupo está unido, no hay currículums y no hay estrellas, todos deben tirar para el mismo lado. Tenemos que respetar a San Lorenzo, que es lo más importante", dijo en la semana el mediocampista y capitán Néstor Ortigoza.



En Vicente López, San Lorenzo intentará así ratificar el rumbo. Si bien tiene 11 unidades y está lejos de la punta, se ubica a seis puntos de la clasificación a la Copa Libertadores 2022.



De su lado, Platense llegará entonado al cruce con el Ciclón tras lograr un triunfazo ante Banfield en el Florencio Solá, la fecha pasada.



Aunque la localía es un aspecto en el que debe mejorar el equipo de Leonardo Madelón -ex jugador de San Lorenzo entre 1982 y 1988, y DT azulgrana entre 2011/2012-, ya que no suele sumar de a tres en casa.



El encuentro se jugará desde las 18 (TV: Fox Sports) en la cancha de Platense, ubicada en Vicente López.



Un puntero recibe a Sarmiento

Lanús, uno de los punteros con 19 unidades junto a Talleres de Córdoba, intentará afianzar esa privilegiada posición como local ante Sarmiento de Junín, en la continuidad de la décima fecha de la LPF.

Lanús muestra dos caras bien diferenciadas, porque con 19 tantos es el equipo más goleador, pero tiene 15 goles en contra, una de las defensas más vencidas, luego de Arsenal (18) y Godoy Cruz, que también sufrió 15 conversiones.



El poder de gol del conjunto de Luis Zubeldía es concreto y acumula 14 tantos en dos jugadores: el eterno José "Pepe" Sand (con 9, máximo anotador del torneo) y Juan Manuel López (5).



De su lado, Sarmiento tiene un objetivo: sumar para incrementar el promedio. Uno de los aspectos a mejorar para los juninenses es su muy mala campaña como visitante, ya que suma 13 partidos sin ganar, con siete empates y seis derrotas.

El encuentro se jugará este sábado a partir de las 15.45 (TV: TNT Sports), en La Fortaleza de Lanús.

Cita en el Cementerio de los Elefantes

Colón de Santa Fe será local este sábado también a las 15.45 (TV Pública) frente a Newell's Old Boys, por la décima fecha de la LPF.

Colón, último campeón del fútbol argentino, tiene 14 puntos y arrastra tres encuentros sin victorias (dos derrotas y un empate).

Al mando de Fernando Gamboa, Newell's Old Boys suma 11 unidades y tampoco pasa por un buen momento tras perder de local con Atlético Tucumán.



Un Decano en ascenso

En el inicio de la jornada sabatina y tras hilvanar dos éxitos consecutivos, Atlético Tucumán recibirá a las 13.30 (TV: Fox Sports) al alicaído Arsenal de Sarandí en el estadio Monumental José Fierro.

Conducido por Omar De Felippe, el equipo tucumano suma 14 puntos y como local cosechó ocho, mientras que Arsenal tiene apenas 6 unidades, sólo ganó ante Argentinos Juniors en la tercera fecha y en el camino cambió de entrenador con la llegada de Israel Damonte por Sergio Rondina.