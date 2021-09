El director técnico del seleccionado argentino, Lionel Scaloni afirmó que después de haber obtenido la Copa América, "lo importante" para sus dirigidos es "no dormirse en los laureles", en relación con el triunfo ante Venezuela, y el objetivo de clasificar para el Mundial de Qatar 2022.



"Para los jugadores es especial tener el parche de campeones en el pecho, porque lucharon mucho por obtener la Copa América. Pero ahora lo importante es no dormirnos en los laureles", resaltó Scaloni durante la conferencia de prensa virtual ofrecida desde el estadio Olímpico de Caracas.



"Tuvimos mucho juego por adentro y mucho desborde por afuera", describió en su análisis sobre la lucida victoria del equipo. Entre otras consideraciones, el santafesino de Pujato, de 43 años, expuso estar "muy contento" no solo por el éxito, sino en especial "con el partido que hizo el equipo".



Luego se refirió al encuentro de visitante con el seleccionado brasileño: "Contra Brasil será un partido diferente y jugarán los que crea que estén mejor para ese compromiso". Scaloni dio indicios de que podría ensayar alguna variante táctica y algunos cambio de caras en consecuencia.

Por su parte, el defensor venezolano Adrián Martínez se disculpó en la red social Twitter por la expulsión que sufrió ante Argentina: "Hoy no tengo palabras. Los que me conocen saben que jamás iría en contra de la integridad física de algún colega. Solo quiero ofrecer disculpas al cuerpo técnico, a mis compañeros y a toda la afición 'Vinotinto' que nos apoya de corazón. Amo a mi país y asumo mi responsabilidad", expresó Martínez, sobre la falta violenta sobre Messi.