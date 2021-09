El "cómico" ahora devenido en militante de Juntos por el Cambio, Alfredo Casero, vandalizó un cartel del Frente de Todos, al dibujarle un pene al precandidato a diputado Leandro Santoro. Las imágenes se viralizaron en redes sociales y la respuesta de Santoro no tardó en llegar. "Sos mejor artista plástico que humorista", le escribió con astucia.

Parado frente a un cartel vandalizado de Santoro, el actor grabó un video burlándose por el grafiti que aparecía dibujado en la cara del candidato . "Esto que está pasando es un atentado a nuestras libertades como personas que tenemos la necesidad de expresarnos. No le hagan esto a Santoro. Ya saben, esto no se hace, no hay que hacerlo", expresó Casero, en tono irónico y luego giró la cámara para mostrar el hecho vandálico. “No le pueden dibujar porongas a este muchacho”, dice el actor para finalizar el video.



Lo que no mostró el video se conoció minutos después en Twitter: una foto, tomada de costado, mostró como el "cómico" dibujó el afiche machista.