El domingo fue un día difícil para el barrio Cuchi Leguizamón por la conmoción que generó la noticia del asesinato de Marcelina Peloc, muy conocida en la zona por su actividad comercial, ya que en el lugar en donde ocurrieron los hechos funcionaban una peluquería y un negocio.



La víctima tenía 44 años y era madre de cuatro hijos, según cuentan los conmovidos vecinos, que se sorprendieron por la mañana con la terrible novedad. “Si bien hay un problema de seguridad, nunca pensás que te pegue de esa manera y tan de cerca. El hecho de tener un negocio la hacía una persona conocida”, indicó una mujer que vive en ese barrio.

Todos coincidían en calificarla como una próspera comerciante “muy trabajadora”: “Siempre las hemos visto así, porque tenía el negocio abierto desde las 9 y hasta las 1 de la madrugada”, señaló la vecina.

La investigación está totalmente volcada en encontrar a su ex pareja, un hombre llamado Melanio González, sindicado como el principal sospechoso y que desde ayer se encuentra desaparecido.

En los rastrillajes, la policía provincial habría encontrado su motocicleta en la orilla del río Arenales, pero del hombre aún no hay rastros. La fiscala penal de la UFEM, Mónica Poma, tomó intervención del hecho y es la que lleva adelante la investigación.

Los investigadores creen que fue el propio González el que alertó en la madrugada del domingo al 911, ya que el sistema de emergencia recibió el llamado de un hombre asegurando haber visto el ataque con un arma blanca a la mujer.

Si bien algunos vecinos señalaron que la ex pareja de la mujer fue visto en el barrio en los últimos días, otros directamente no sabían de su existencia: "Del hombre no se sabe nada, y yo pensé que la señora era viuda o separada desde hace mucho porque no lo conocí nunca. Acá era una persona sola con sus hijos”, describió otra vecina.

El cuerpo de la mujer fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF, donde cumplidos los protocolos sanitarios vigentes, se le realizará la autopsia para determinar en forma fehaciente la causa y data del deceso.

Décimo en el año

Este es el décimo femicidio en Salta en lo que va del 2021. El funesto listado inició el 1 de enero, cuando Graciela Flores (40) fue asesinada por su pareja, Mario Balverdi (47). El 9 de enero la adolescente Nancy Villa (14) fue asesinada por su expareja, Carlos Arnecio Juárez (18), también con un arma blanca, en la comunidad indígena Misión La Loma, en Embarcación.

El 7 de marzo, en un departamento de la calle Alvarado de la ciudad de Salta, fue asesinada Macarena Blanco (28), y por su crimen hay tres imputados. El 17 de marzo, en su casa de Cafayate, se encontró sin vida a Fabiola Andrea Echenique (30). Las sospechas recaen sobre su expareja, quien había sido denunciado por hechos de violencia.

El 12 de mayo, Laura Rodríguez (36) fue asesinada por su expareja, Darío Germán López (46), que también usó un arma blanca, en una zona rural de la localidad de La Merced. Y el 29 de mayo, en el barrio San Calixto de la ciudad de Salta, fue asesinada la joven Jesica Solís (29). El ataque fue perpetrado con un cuchillo por su expareja, Exequiel Lucas Domínguez (30).

El 8 de julio, Lorena Vique fue asesinada por su pareja, Julio César Calisaya (35), en Vaqueros. El 1 de agosto fue asesinada Rocío González (26), en el barrio Solís Pizarro por su novio, Exequiel Mendoza (21), quien luego se quitó la vida.

Y el 10 de agosto, María Mercedes Urzagaste (39) fue asesinada también con un cuchillo por Eduardo Gómez, su pareja, que luego se suicidó.