Edson Arantes do Nascimento, mundialmente conocido como Pelé, fue operado el sábado pasado para extirparle un tumor en el colon y permanece internado en un hospital de San Pablo, según publicó este lunes el legendario deportista en sus redes sociales.

"Mis amigos, muchas gracias por los mensajes de cariño. Agradezco a Dios por estarme sintiendo muy bien y por permitir que los doctores Fabio y Miguel cuiden de mi salud. El sábado pasado me operaron para extirpar una lesión sospechosa en el colon derecho. El tumor fue identificado durante las pruebas que mencioné la semana pasada", escribió el exjugador de 80 años en su Instagram para despejar rumores sobre su estado de salud.

Pelé fue ingresado hace 6 días para exámenes de rutina en el hospital Albert Einstein de San Pablo y, tras varios días sin versiones oficiales, había crecido la preocupación por el tricampeón mundial.

El 31 de agosto pasado, Pelé dijo que acudió a al hospital para someterse a una serie de exámenes de rutina que habían sido pospuestos debido a la pandemia de la covid-19, pero aseguró en sus redes que se encontraba bien de salud ante la versión de que se había desmayado. "Chicos, no me desmayé y estoy muy bien de salud. Fui a mis exámenes rutinarios, que no había podido hacer antes debido a la pandemia. Aunque no estaré listo para el próximo domingo", dijo en tono jocoso aquella vez.

No obstante, durante los exámenes le fue identificado el tumor. "Afortunadamente, estoy acostumbrado a celebrar grandes victorias contigo. Enfrentaré este partido con una sonrisa en mi rostro, mucho optimismo y alegría por vivir rodeada del amor de mi familia y amigos", finaliza el mensaje de O Rei de este lunes, publicado tanto en portugués como en inglés.

La salud del exgoleador se ha visto debilitada en los últimos años. Después de una serie de cirugías de cadera, Pelé enfrentó problemas de salud que le provocaron dificultades de movilidad y según reconoció uno de sus hijos, el exarquero Edinho, sufrió "algo de depresión". Esto, junto con la pandemia, lo ha mantenido prácticamente recluido en su casa del litoral de San Pablo junto a sus familiares y amigos más cercanos, y alejado de la vida pública.

El parte médico

"El paciente Edson Arantes do Nascimento fue sometido a una cirugía de retirada de una lesión sospechosa en el colon derecho. El tumor fue identificado durante la realización de un examen de rutina y el material enviado a análisis patológico. El paciente está bien y en recuperación en terapia intensiva", dice el parte médico del sanatorio con sede en el barrio de Morumbí.

El hospital informó que se espera que Pelé, que el próximo mes cumplirá 81 años, salga de la unidad de cuidados intensivos y pase a una sala común este miércoles.