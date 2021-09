Dos espacios políticos locales que intentarán colarse en la discusión nacional entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio en las venideras Primarias Abiertas y Obligatorias del próximo domingo, son el frente armado por el gobernador Gustavo Sáenz y la intendenta de la ciudad de Salta Bettina Romero, Unidos por Salta, que lleva de precandidato al actual senador Guillermo Durand Cornejo; y el que conformaron renovadores y el partido Salta Independiente (SI), con Felipe Biella a la cabeza.

Estos dos sectores se disputan el mismo electorado, de hecho, tanto los hermanos Biella, como Durand Cornejo, estuvieron negociando hasta último momento en el cierre de listas para ingresar en algún lugar expectante de las listas de Juntos por el Cambio.

Quien deberá ratificar el buen resultado obtenido en las pasadas elecciones de medio término provinciales será el senador saliente. Allí también se postuló pero para Convencional Constituyente por capital, donde obtuvo el 30.78% de los votos y se quedó con el primer lugar. En esa ocasión, su lista acompañaba la candidatura a senador de Emiliano Durand, quien también arrasó en su categoría.

Pero Salta Independiente también se hizo fuerte en la ciudad capital para las provinciales, en donde Bernardo Biella quedó solo por detrás de “Vitin” Lamberto, con el 14,21% de los votos y fue una de las sorpresas de las elecciones. Ahora resta saber si Felipe, sin tanto nivel de conocimiento como su hermano, puede capitalizar e incluso superar el caudal de votos del reconocido médico.

Otro detalle a tener en cuenta, es que los dos precandidatos tienen muy buena aceptación del votante de la capital salteña, pero no son muy conocidos en el interior de la provincia, donde no tienen anclaje territorial.

"Los únicos independientes"

Para el presidente del partido SI, el otro de los hermanos y encargado de tejer alianzas y estrategias electorales, Juan Biella, “las expectativas son las mejores para el domingo”. Confía en que el electorado, a pesar de ser un partido nuevo, los acompañará como lo hizo en las elecciones provinciales, “en donde tuvimos un muy buen bautismo”.

“Creo que los salteños buscaban algo nuevo fuera de los políticos y los partidos tradicionales”, le dijo a Salta/12, y agregó que ellos son la opción “por fuera de la grieta, que le importa muy poco a los salteños y solo a los sectores fanatizados”.

También se desmarcó de los demás espacios que representan la derecha en Salta al destacar que ellos se consideran “del centro para adelante, ni más para la derecha ni para la izquierda”, y que Durand Cornejo “está vinculado al gobierno de Gustavo Sáenz”. “Se tiene que hacer cargo de eso, porque es la primera vez que veo en una campaña que los candidatos no se sacan fotos con sus referentes, como Durand con Sáenz”, expresó.

En ese sentido, remarcó que el suyo es el único frente independiente, “los otros son los candidatos de Macri, de Cristina o de Gustavo Sáenz, nosotros queremos ser los candidatos de los salteños”. También aclaró que la imagen partidaria está creciendo en toda la provincia, “a nuestros candidatos cuando la gente los conoce, crecen”, sentenció. Y detalló que en las provinciales también obtuvieron un segundo lugar, detrás de los oficialismos, en Orán y Metán, “y logramos concejales en Anta”.

“Territorialmente estamos creciendo mucho, sumado a que el PRS tiene y se hace fuerte en varios municipios, creo que podemos dar batalla”, aseguró quien dirige las riendas de SI. Para luego recordar que sus principales propuestas son en educación, donde buscarán presentar proyectos para que el sector público implemente la doble escolaridad y el acceso a internet libre para todos los estudiantes. “La pandemia ya reflejó las diferencias de aprendizaje que hubo de acuerdo al lugar y las condiciones sociales, y hay que garantizar la misma oportunidad”, contó.

Pero además subrayó que Felipe Biella, además de doctor en ingeniería y docente de la UNSa, es master en economía y autor del libro “una vivienda para cada argentino”. Otra de sus propuestas de campaña, “para darle un shock de trabajo a la economía y generar viviendas dignas para todos”.

"Queremos el voto salteño"

El discurso de Durand Cornejo no se aleja mucho del de los Biella, en su spot de campaña propone defender los “intereses de Salta y los salteños” por fuera de las grandes estructuras partidarias nacionales. Y le aseveró a este medio estar “totalmente persuadido que tendrá chances” de meterse en esa disputa. Para ello, recordó la última victoria a nivel provincial del espacio que representa.

También apoyándose en la denominada “grieta”, sostuvo que “no podemos estar ni un día más en medio del odio y la intolerancia, es preciso que se pacifique el país”. “Hay familias divididas por cuestiones políticas, y esto no es posible que ocurra en Argentina”, agregó. Y para eso, aseguró que la opción que representa Unidos por Salta “está por encima de esa grieta”, y en busca de una “reconciliación entre argentinos y salteños”.

Con respecto a quienes lo señalan como el candidato del oficialismo provincial, trató de no entrar en discusiones al respecto, pero reconoció que si bien es uno de los espacios que conformó el gobernador, “Sáenz ya aclaró que no se inclinaría por ningún candidato a diputado nacional”, y que, en definitiva “el que decide, pone y saca a los candidatos, es el elector”. “Los aparatos ya no definen más, no pagan como dicen los chicos ahora”, indicó.

“Queremos que el voto sea un voto salteño, para los salteños y defendernos de la Nación, porque los grandes partidos de Buenos Aires y el gobierno de turno siempre se quedan con la mejor parte”, expresó el precandidato a diputado nacional.

Al igual que Biella, se diferenció de Juntos por el Cambio y dijo representar a amplios sectores de la sociedad, “de eso me doy cuenta cada vez que hago una elección, que mi electorado es de lo más variado, de todas las tendencias”.