La vicepresidenta Cristina Kirchner publicó un tuit con el video en el que un carnicero dice que es "una hazaña" que no haya tenido que aumentar el precio de la carne en dos meses. "Mirá el video. No lo digo yo...Lo dice un carnicero y, además, lo dice en TN. La estabilidad y la previsibilidad no sólo debe ser para los que invierten, sino también para los consumidores", posteó la expresidenta.





En el video, el carnicero dice que "Hoy, mantener los precios de dos meses para acá en Argentina para nosotros es una hazaña y eso es lo que nosotros festejamos", dijo el hombre y se alegró de no recordar cuándo fue la última vez que se vio obligado a remarcar sus productos.