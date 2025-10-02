La causa por el triple femicidio con sello narco que conmueve al país podría salir del secreto de sumario ordenado por la Justicia. En paralelo, uno de los implicados en el crimen, Matías Ozorio, llega al país extraditado desde Perú, a donde ingresó de forma clandestina.

El periodista especializado en policiales, Diego García Sáez, dio los últimos detalles relacionados al triple femicidio de Florencio Varela y aseguró que en las próximas horas puede haber más detenidos.

“Se está esperando en estos momentos la posibilidad de que venga a Argentina Matías Ozorio. Es un trámite rápido. Va a llegar acá a la tarde-noche. Será indagado. Ozorio es una pieza clave, es quien conoce a Pequeño J y habrá que ver si estuvo en la escena de esos horribles crímenes”, aseguró el especialista.

Según precisó, “enviarán a seis efectivos de la Policía Federal porque, Pequeño J al estar relacionado con el narco, tienen miedo que lo maten. Igualmente lo que Bullrich está haciendo es circo y a eso le suma esta idea de operativo”.

En efecto, este jueves pasadas las 11 salió el vuelo de la Fuerza Aérea con siete efectivos de la Policía Federal de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones, más tres agentes de la Policía Bonaerense.

En la aeronave viaja el Comisario Mayor Marcelo Chiappero, Director General de Cooperación Policial Internacional (Jefe De Interpol en Buenos Aires) de la Policía Federal, además de un médico.

Según García Sáez, “la causa saldrá de secreto de sumario en los próximos minutos”. “Esto es porque, seguramente, habrá algún nuevo tipo de detención. Hay tres personas más apuntadas y puede haber detenciones u órdenes de allanamiento en las próximas horas”, concluyó.

Tanto Ozorio como Pequeño J fueron detenidos en las últimas horas en Lima, Perú, tras un mancomunado trabajo de las fuerzas federales, provinciales y de dicho país, que siguieron los pasos de los señalados como los responsables de los brutales crímenes de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez