El Tribunal de Enjuiciamiento decidió por unanimidad abrir el juicio político al juez Rodolfo Mingarini, que saltó a la fama nacional cuando liberó a un acusado de violación porque, al haber usado preservativo, no le parecía que la relación pudiera ser forzada. Antes de tomar la decisión, los diez integrantes del Jury escucharon durante una hora al magistrado, que desde hoy está suspendido y percibe la mitad de su salario, según indica la ley provincial 7050. La denuncia del Procurador General Jorge Barraguirre no se basó en la famosa resolución del juez, sino que se extendió sobre ese y otros procedimientos en los que el magistrado desconoció la normativa nacional e internacional que protege los derechos de las mujeres. Es decir que no se cuestiona el contenido de sus fallos, sino la forma en que se procedió para llegar a ellos. Además, incorporó el contenido de un pedido de recusación elevado en abril de 2020 por los defensores de otro acusado de violación, como develó Rosario/12 en su edición del lunes. En ese escrito, se describe la llamada telefónica irregular que recibió una abogada defensora de parte del juez, que le adelantaba cómo iba a resolver un incidente.

Todos votaron a favor de iniciar el juicio político: los seis integrantes de la Corte, Roberto Falistocco, Eduardo Spuler, Mario Netri (que lo hizo por medios digitales), María Angélica Gastaldi, Rafael Gutiérrez y Daniel Erbetta, como así también el diputado Maximiliano Pullaro, el senador Armando Traferri y los representantes de los Colegios de Abogados de Rafaela, Héctor Ferrero y de Reconquista, Julio Pagano.

El final de Mingarini como juez empezó a escribirse el 31 de mayo pasado, cuando decidió la libertad de un acusado de violación con un argumento que se viralizó en todo el país y más allá. “Podemos pensar que habría habido relaciones forzadas, pero no puedo entender cómo si va a tener relaciones forzadas, empujándola, sometiéndola, se toma el tiempo, no puedo reconstruir cómo hace para colocarse el profiláctico y luego avanzar sobre el cuerpo de la víctima que según lo que está acá, se negaba. La verdad es que ahí es donde me genera la mayor duda”, dijo el magistrado, yendo más allá de los argumentos de la defensa, que no se atrevió a tanto. Esta argumentación fue revelada por el diario digital feminista Periódicas, que tuvo acceso al video de la audiencia.

Tras esa argumentación -que demostró desconocer los estándares internacionales para el tratamiento de la violencia sexual- Mingarini fue cuestionado por 20 diputadas de distintos bloques que pidieron a Barraguirre que comience el proceso de juicio político. La presentación del Procurador no se refiere al contenido de los fallos judiciales, sino al razonamiento del juez, reñido con la legislación local e internacional contenida en la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la mujer (CEDAW) y la Convención de Belem do Pará, entre otras herramientas incorporadas en la Constitución Nacional.