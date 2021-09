"No creo que a las mujeres se les permita jugar al cricket porque no es necesario que las mujeres jueguen al cricket", afirmó el vicejefe de la Comisión Cultura de los talibanes, Ahmadullah Wasiq, sobre las actividades deportivas que tendrán permitidas las mujeres afganas.

En este sentido, Wasiq afirmó que las mujeres no podrán practicar ningún deporte que “exponga sus cuerpos”. En declaraciones a la emisora australiana SBS News, explicó que en el juego "podrían tener que afrontar situaciones en que no estén cubiertos su rostro o su cuerpo. El Islam no permite que las mujeres sean vistas así".

Las afirmación del funcionario, en realidad, ratifican el recorte de derechos que viven las mujeres en el nuevo régimen. “El islam y el emirato islámico no permiten a las mujeres jugar al cricket ni a ningún otro tipo de deporte que las exponga", agregó Wasiq.

Por esta decisión podría suspenderse el próximo partido previsto en Australia entre las dos selecciones masculinas porque el International Cricket Council requiere a sus 12 miembros que tengan también una selección nacional femenina.

Manifestaciones de mujeres

Este miércoles un grupo de mujeres volvió a manifestarse en las calles de Kabul en contra del Gabinete anunciado ayer por los talibanes para reivindicar su derecho a formar parte del futuro político de Afganistán.

Exigen garantizar la participación de las mujeres en el Gobierno, luego de que los talibanes anunciaran ayer la composición de su gobierno provisional y descartaran tal posibilidad. "No se puede menospreciar los derechos de la mujer", declararon.

Las mujeres avanzaron por un barrio del oeste de Kabul de mayoría hazara, una minoría históricamente marginada y que tampoco figura en la lista de ministros develada por los insurgentes y dominada por la vieja guardia talibán.

Las manifestantes mostraron consignas en favor de "trabajo, educación y libertad" bajo la idea de que "un gabinete sin mujeres fracasa". También portaban pancartas con retratos de Negar Masumi, empleada de una cárcel de la provincia de Gaur, asesinada embarazada de siete meses.

Los talibanes afirman que los derechos de las mujeres se protegerán en Afganistán en el marco de las reglas islámicas, sin dar más explicaciones, lo que permite suponer que planean imponer los cánones de la sharia (ley islámica).

Los talibanes comenzaron a usar la fuerza contra las mujeres que organizaron la protesta en Kabul y están deteniendo a los periodistas, advirtió por su parte el redactor jefe del periódico local Ettelaatroz, Zaki Dariabi. "Es una crueldad inadmisible. El talibán está apaleando a las manifestantes en Kabul", escribió en su cuenta de Twitter, agregando que también cometen detenciones. Según datos de Dariabi ya detuvieron a nueve personas, incluidos cinco periodistas.

El vocero del talibán, Zabiullah Muhajid, declaró ayer, en medio de las protestas, que las nuevas autoridades afganas prohíben a los periodistas cubrir tales acciones por considerarlas ilegítimas.