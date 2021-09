La promesa de futuro, pero las mismas recetas del pasado. En la recta final hacia las PASO, Juntos por el Cambio decidió reinstalar el discurso de la flexibilización laboral como uno de los ejes de campaña. A los espadachines de la reforma laboral, como Ricardo López Murphy y Martín Tetaz, se sumó el jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien declaró que el país debe encaminarse a eliminar las indemnizaciones por despido. "Claramente hay que ir de la indemnización a un seguro, como sucede en la construcción", sostuvo en una entrevista junto a María Eugenia Vidal. Con las encuestas en mano, el larretismo hace lo imposible para contener los votos que Javier Milei le está drenando. Los discursos, sin embargo, tienen su correlato en el Congreso, en donde ya hay un proyecto de ley presentado por un grupo de diputados del PRO que propone la creación de un Seguro de Garantía de Indemnización. En el Frente de Todos salieron a criticar estas posturas con dureza. "Dicen que tienen que parar las indemnizaciones porque, para ellos, trabajar es un costo", cuestionó el presidente Alberto Fernández en el cierre de campaña bonaerense. "No le mientan más a la gente. Si quiere eliminar las indemnizaciones porque las considera un costo que las elimine, pero que no diga que va a generar más trabajo", se sumó el jefe del bloque del FdT en Diputados, Máximo Kirchner.

Sentado a sus anchas en el piso de Intratables, Larreta respondió primero a la pregunta de si él mantendría la política de doble indemnización (establecida en el marco de la emergencia sanitaria): "Yo creo que gradualmente tenemos que ir yendo al sistema tradicional. Vos tenés que tener en cuenta que millones de personas hoy no consiguen trabajo porque nadie toma un empleado en la Argentina con sistemas como este", comenzó de manera tentativa. Luego, remató: "No digo que haya sacarlo de un día para otro todo junto, pero tenés que ir a un sistema como el de la construcción en la Argentina: mucho más parecido a un seguro que a tener que pagar la indemnización. Incluso para el trabajador termina siendo mejor, es un buen sistema. No te estoy diciendo de traer el sistema de Suecia o Dinamarca, sino de acá. Ya está probado. Claramente tenés que ir de la indemnización a un seguro".

La apuesta de Larreta a un discurso que pone en entredicho los derechos laborales no es aleatoria, sino que se inscribe en una estrategia de campaña que busca endurecer el discurso para competirle a las peroratas ultraliberales del precandidato Milei. Las encuestas que maneja el PRO le dan que supera los dos dígitos y, a tres días de las PASO, el sincericidio del jefe de gobierno porteño apunta a conquistar a los votantes que migraron a la tribu libertaria. Este reversionamiento de la metáfora del "comer y descomer" macrista no es exclusivo de Larreta, sino que en los últimos días varios precandidatos se pronunciaron en el mismo sentido. "Tiene que existir libertad para contratar y despedir empleados con un seguro de desempleo razonable", declaró Tetaz, segundo en la lista que encabeza Vidal, el martes.

Otro que hizo declaraciones similares es Ricardo López Murphy, principal competidor de Vidal en la interna porteña: "Necesitamos nuevos contratos laborales que tiendan a no generar litigiosidad", manifestó ayer en Futurock. Hace semanas que en el larretismo miran con preocupación el crecimiento de López Murphy en las encuestas, quien se está acercando al 15 por ciento necesario para ser incorporado en la lista que competirá en noviembre. Patricia Bullrich, en cambio, alienta su candidatura. "López Murphy aporta votos a Juntos que de otra manera se irían a Milei", explicó un funcionario cercano a ella.

El proyecto

La propuesta de acabar con el actual sistema de indemnizaciones por despido no se agota, sin embargo, en los discursos. Hace tres semanas, el diputado Héctor Stefani (PRO) presentó un proyecto que propone la creación de un Seguro de Garantía de Indemnizaciones (SGI) por el cual un trabajador despedido dejaría de cobrar la indemnización completa y, a cambio, se le pagaría ese seguro de manera mensual acorde la cantidad de años de aportes. ¿El origen de este seguro? La misma nómina salarial del trabajador. "El SGI estará constituido en base a los conceptos patronales incluidos en la nómina salarial y los aportes vigentes por parte de cada trabajador sin poder para ello añadir ni incrementar conceptos ni puntos a los ya vigentes", reza el proyecto que ya giró a las comisiones de Trabajo y de Presupuesto pero que, tal como indicaron desde el FdT, "no tiene ninguna posibilidad de ser aprobado".

Trabajo no es costo

"Para ellos trabajar es un costo, por eso quieren parar las indemnizaciones. Para nosotros es capital, un proyecto común de una empresa, el Estado. El trabajo no es costo, es un aporte para el crecimiento, entiéndanlo de una vez. Necesitamos que los derechos sean reconocidos", exclamó Alberto Fernández en el acto del FdT en Mar del Plata. Al igual que el Presidente, fueron varios les referentes del FdT que salieron a cuestionar las palabras de Larreta.

"En 2003 la Argentina tenía más del 25 por ciento de desocupación. El 9 de diciembre de 2015, cuando Cristina dejó dejó la Presidencia, era de 6 puntos. Sin eliminar indemnizaciones, la Argentina bajó 19 puntos la desocupación. No le mientan más a la gente", expuso Máximo Kirchner, en el mismo acto de cierre.

"Son los dueños de la picadora de empleo. Solo protegen a los empresarios que quieren volver a la especulación financiera, porque el empresario Pyme no está pensando en despedir trabajadores sino en cómo producir. Ese seguro es una gran mentira porque lo que en realidad están haciendo es un programa de capitalización individual, como una pequeña AFJP que cada trabajador va a cargar sobre su espalda", dijo a PáginaI12 el diputado y secretario general de la CTA, Hugo Yasky. "Que Larreta diga que quiere eliminar la indemnización por despido muestra a las claras los dos proyectos de país que se ponen en juego en estas elecciones", sostuvo la diputada y precandidata porteña Gisela Marziotta.

Moroni: "Un discurso simplista"

"Nosotros no estamos de acuerdo con lo que se dijo. El período de mayor crecimiento de la Argentina fue el 2017-2011 con estas normas laborales. ¿Por qué? Porque el modelo de protección de contratación de trabajo en Argentina no es solo un problema económico, sino que forma parte de nuestra estructura social. Nosotros protegemos nuestros contratos de trabajo porque sobre ellos tenemos vinculada la seguridad social, la salud. No es solo una cuestión de ingresos. Ese es el modelo argentino, que tiene una historia y que ha demostrado ser eficaz", sostuvo en diálogo con Página/12 el ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, sobre las declaraciones de Rodríguez Larreta.

"Creo que es un discurso simplista para un sector del empresariado que cree que los problemas de la Argentina son las leyes laborales", declaró y aseguró que "no entendía" cómo "las clases medias trabajadoras" podían pensar que "esta propuesta los favorece". "Nosotros no tenemos en nuestra agenda una reforma laboral que afecte los derechos de los trabajadores. Creemos que hay que actualizar los convenios colectivos, pero la reforma que quita las indemnizaciones por despido no forma parte de nuestra agenda. No funciona", finalizó.