Vecinxs autoconvocadxs insisten en su reclamo contra la instalación de la empresa metalúrgica Metalnor a unos seis metros de distancia de viviendas en el municipio de Cerrillos. Aseguraron que 9 mil familias residen en cercanías al predio de la firma y temen que haya contaminación y que un emprendimiento como éste implique un riesgo para la salud humana. Ya presentaron un amparo ambiental y denunciaron por incumplimiento de sus deberes a la intendente y concejales, pero hasta ahora no hay respuestas de la Justicia.

La metalúrgica afectaría a habitantes de los barrios Los Pinares, Santa Rita, Los Paraísos, Los Crespones, San Fernando, La Isla y Las Tunas. La vecina Analía Velarde dijo a Salta/12 que Metalnor se está instalando en un predio de 44 hectáreas y que también trabajaría con otras empresas para el acopio de chatarra.

Velarde dijo que esperan respuestas del Juzgado en lo Civil y Comercial de Primera Instancia, a cargo de Benjamín Pérez Ruiz, sobre el amparo que presentaron el 8 de enero de 2021 contra la Municipalidad de Cerrillos. En esa presentación, lxs accionantes son cuatro vecinxs que con la representación del abogado Vicente Vercellino solicitan que se paralice la instalación de la empresa.

La denuncias penales están radicadas en la Fiscalía de Cerrillos, a cargo de Gabriel Portal, que solicitó mediante oficio que la intendenta Yolanda Vega informe sobre lo manifestado y requerido por los denunciantes respecto al estudio de impacto ambiental y social como punto principal. Los plazos vencieron y la mandataria no contestó, según señaló Velarde, dijo que por eso solicitaron que se declare a la intendenta en "rebeldía". Además, la vecina indicó que denunciaron la construcción de una dársena que no tenía señalización y provocó el levantamiento de una ciclovía, pero reconoció que no tienen novedades de estas causas.

"Es una planta de fundición, es una industria que es impactante por todo lo que implica su accionar", sostuvo Velarde. Indicó que una metalúrgica se tiene que situar en parques industriales, no en los barrios. "Se tiene que evitar la cercanía con la urbanización, porque además no hay como mitigar un incendio o u otro problema que pudiera generarse", afirmó.

Velarde señaló que la empresa no tiene certificado de aptitud ambiental, ni Estudio de impacto ambiental y social, señaló que la Secretaría de Ambiente y la Secretaría de Industria tampoco emitieron permisos. Sin embargo, la vecina dijo que la intendenta Vega es quien le dió el aval para instalarse.

Según afirma la vecina, pese a no contar con los papeles en regla, la empresa estaría avanzando en la etapa inicial de su instalación en la zona. Velarde indicó que no se realizó una audiencia pública para consultar con lxs vecinxs respecto a la instalación de la metalúrgica en ese lugar. "La Secretaría de Ambiente se expidió diciendo que no es factible y nos destaca que el municipio como es autónomo tiene el poder determinar cuestiones como ésta", manifestó. "La Secretaría de Industria señala que son 6 metros de distancia" a las viviendas, añadió.

Velarde indicó que una planta de fundición produce contaminación volátil, y que generará residuos tóxicos, contaminantes y peligrosos y que trabajará con plomo que es nocivo para la salud. Especificó que fundirán chatarras y baterías. por eso se asesoraron y les advirtieron que una metalúrgica de este tipo, podría generar problemas respiratorios, cáncer, afectación a pulmones y a la piel, descalcificación, erosiones y alergias. Indicó que la empresa pretende instalarse con "dos hornos eléctricos y uno a gas". "No hay controles ni fiscalizaciones", dijo además Velarde y aseguró que los desechos de chatarras y baterías son arrojados al suelo.

Hemos intentado llegar al gobernador Gustavo Sáenz, su discurso apela al diálogo pero no lo tiene. No entendemos por qué no interviene en este municipio", sostuvo Velarde.