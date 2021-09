No tan distintos. Facundo Manes, el competidor interno de Diego Santilli en la contienda electoral en la provincia de Buenos Aires de Juntos, se la pasa pregonando que tiene infinitas diferencias con "el Colo" para convencer al electorado de votarlo. Pero el corazón de su cosmovisión desmiente su prédica: el médico dijo este jueves que la Argentina debe ir hacia una "profunda reforma laboral" pospandemia y que coincide con la declaración de Horacio Rodríguez Larreta en que la indemnización por despido es "un obstáculo" para los empresarios a la hora de contratar.



Que él nació en la provincia de Buenos Aires y la siente y Santilli no, que tiene una visión desde la ciencia de cómo mejorar los problemas de fondo de la Argentina, que quiere debatir y no lo dejan, que lo agredieron durante la campaña porque tienen miedo de que su lista se imponga, que "cada vez más gente que no votó nunca al macrismo" le dice en sus recorridas que por primera vez va a votar a Juntos por el Cambio porque él aparece en la lista. Todas esas cosas dijo en una entrevista por Radio Continental. Y como siempre, criticó la gestión del Frente de Todos.

Pero mostró la hilacha que le haría perder el juego de las 7 diferencias cuando le preguntaron qué opinaba de las declaraciones del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien se mostró a favor de eliminar la indemnización por despido para que los trabajadores se paguen su propio seguro de desempleo, como ocurre en el gremio de la construcción.

"Claramente, la Argentina pospandemia tiene que ir hacia una profunda reforma laboral porque el mundo cambió", dijo Manes.

Pero no había contestado puntualmente sobre la eliminación de la indemnización por despido. Ante el sano ejercicio de la repregunta, Manes no dudó en manifestar su coincidencia: "La indemnización por despido es un obstáculo para la contratación de un trabajador", dijo.

La opinión explica que más allá de la voluntad de tener un rol protagónico dentro del espacio macrista, Manes sabe dónde alinearse cuando se trata de elegir entre empresarios y trabajadores. Y elige a los empresarios.

Porque ya está probado sobradamente que la precarización laboral no general más trabajo, que es el argumento que esgrimen para ocultar la verdadera intención de sus ideas.

Entre 1996 y 2019 se sucedieron en Argentina períodos de expansión, estabilización y contracción del empleo asalariado en empresas privadas. Una dinámica cambiante que no estuvo relacionada con la normativa laboral existente en cada período, ya que ésta fue siempre la misma y, claramente, no fue la determinante del comportamiento del empleo formal. La propuesta de Juntos por el Cambio, expresada por Horacio Rodríguez Larreta este martes en una entrevista televisiva, no es la primera oportunidad en que los sectores propatronales exponen propuestas de flexibilización o, directamente, de precarización laboral justificadas en que "así se crearán más trabajos".

Una y otra vez chocan con la demostración empírica: esa supuesta causalidad nunca se cumple. Reducir derechos de los trabajadores fue históricamente sinónimo de maximización de las ganancias empresarias, no de generación de más empleo.