A pocos días de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se celebran este domingo, la precandidata a diputada nacional del frente Unite por la provincia de Buenos Aires, Cinthia Fernández, fue denunciada por utilizar la canción "Se dice de mí" en un spot de campaña.

La demanda fue presentada por los herederos de los autores de la obra, Francisco Canaro e Ivo Pelay, ante la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (Sadaic), ya que consideran que hubo un "uso indebido de la canción".

Esta semana, la aspirante a asumir una banca grabó un video musical en portaligas frente al edificio del Congreso, acompañado por el tango de fondo con la letra cambiada, en la cual difunde su propuesta sobre el cumplimiento de la cuota alimentaria. Según explicaron desde Sadaic, en este caso hubo dos problemas importantes: no se pidió autorización a los titulares de los derechos y además se cambió la letra.

“Se dice de mí... Se dice que soy hueca, que el puesto no me merezco, que mi culo es lo que ofrezco y nada tengo pa’ decir. Y tal vez si me escucharan, tanto no me criticaran, mi propuesta está muy clara, te la voy a repetir", comienza el spot que Fernández compartió en redes.

Y continúa: "Hay leyes que están, no se hacen cumplir. Los juicios son lentos, tardan en salir. Y mientras, tus hijos tienen que seguir comiendo, estudiando y creciendo, sin sufrir. La cuota... ¡Ja! Nunca llega, más nadie te lo acelera, si total la madre espera. Ya no puede ser así. Voy por ahí”.

Fernández acusó a sus detractores de pensar que "un culo te desactiva el cerebro", lo cual negó rotundamente y agregó que mostrarse de esa manera es parte de una "estrategia" para que se escuche su propuesta política.



"Mi campaña no es mostrar el culo. Es utilizar todas las cosas negativas para algo positivo. Vengo diciendo desde el día uno mi propuesta y la causa madre por la que quiero ir", aclaró frente a los cuestionamientos por el video.

Y agregó: "Piensan que un culo te desactiva el cerebro y para mí no es así. Y me parece que si muestro el culo al menos van a escuchar la canción y la propuesta. Lamentablemente mi culo llama la atención. Lamentablemente mi culo es cuestión de juzgar. Lamentablemente, hoy es una estrategia para que escuchen mi propuesta", admitió.

"Los escuché a los políticos en los programas de televisión, a esos que tienen títulos, que tienen militancia y a las personas que no muestran el culo, y de eso derivaron debates como los de garchar y el porro , me parece berreta lo que hacen", concluyó.