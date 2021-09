El histórico lateral derecho brasileño Dani Alves rescindió hoy con San Pablo, dirigido por el argentino Hernán Crespo, debido a una deuda económica que mantenía el club.



Alves, ex compañero de Lionel Messi en el Barcelona, no se presentó a los entrenamientos en los últimos días por la falta de pago, y los directivos decidieron dejarlo en libertad de acción.



"Buenas tardes, estamos acá para hacer un pronunciamiento sobre Dani Alves, que debía comparecer para los partidos con el club luego de las fechas con la Selección y no apareció", comenzó a explicar un dirigente de San Pablo en conferencia de prensa.



"El representante nos comunicó que no volverá hasta que no se pongan al día, a pesar de la propuesta de las últimas semanas que el atleta no aceptó", apuntó.



Sin embargo, en este contexto, el directivo sostuvo: "La negociación seguirá con el departamento financiero, pero desde el departamento de fútbol decidimos que no siga, San Pablo es más grande que cualquier persona".



Dani Alves pasó por Sevilla y Barcelona en España, Juventus en Italia y PSG en Francia. Entre los clubes y el seleccionado cosechó 40 títulos, lo que lo convirtió en el futbolista brasileño más ganador de la historia.





David Luiz regresa a Flamengo





Por su parte, el experimentado defensor brasileño David Luiz, que se encontraba con el pase en su poder luego de quedar libre de Arsenal de Inglaterra, ya acordó las cifras con Flamengo de Río de Janeiro, para jugar allí hasta diciembre de 2022.

De esta manera, Flamengo suma al defensor, de 34 años, que antes de Arsenal jugó también en Benfica (Portugal), Chelsea (Inglaterra) y Paris Saint-Germain (Francia), entre otros clubes.



Al concretarse la operación, Flamengo tendrá un refuerzo importante para encarar lo que resta del Brasileirao –donde está en el quinto puesto-, y la Copa Libertadores 2021 (la ida de la semifinal contra Barcelona de Ecuador se jugará el 22 de septiembre).



David Luiz se suma a una serie de pases resonantes recientes como el de Willian a Corinthians, Diego Costa a Atlético Mineiro, Douglas Costa a Gremio o Kenedy, y Andreas Pereira a Flamengo.



El zaguero había recibido ofertas del Benfica, equipos de Arabia y algunos clubes de países europeos como Francia y Turquía, pero no aceptó y decidió volverse a Brasil.