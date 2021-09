Desde Santa Fe

Mañana será el día de votar en pandemia. Con un notable descenso de los contagios por covid en la provincia, más de dos millones de santafesinos y santafesinas estarán habilitados para participar en las primarias, obligatorias y simultáneas. Serán dos elecciones distintas con sistemas electorales diferentes. En una de las urnas, elegirán con boleta sábana los precandidatos para competir por doce bancas en el Congreso (que se definirán el 14 de noviembre cuando se elijan tres senadores y nueve diputados nacionales). Mientras que en la segunda, utilizarán la boleta única, donde podrán marcar los precandidatos a cargos electivos locales que también se definirán en dos meses: 14 intendentes, 210 concejales, 1.214 integrantes de comisiones comunales y 918 controladores de cuentas. En Rosario, se elegirán precandidatos a concejales entre 55 listas en el debut de la súper boleta única de medio metro (48 centímetros largo y 33 de ancho) y en Santa Fe ocurrirá lo mismo con un número que sobresale: la oferta electoral atesora 42 listas de aspirantes al Concejo Municipal en una boleta de 42 centímetros. A las 18, cuando cierren las mesas electorales, habrá también dos escrutinios: primero, el de las primarias nacionales y cuando éste termine, seguirá el de los cargos locales. La veda nacional terminará a las 21, por lo que recién a esa hora comenzarán a informarse los resultados oficiales, pero como en la provincia no existe esa restricción, es probable que los datos de las primeras mesas se difundan apenas concluya el conteo de votos, antes de las 21. Las autoridades electorales estiman que las tendencias podrían conocerse alrededor de las 23, sobre todo en Rosario y Santa Fe donde hay mayor cantidad de listas.

*El protocolo sanitario. “El objetivo es votar en pandemia y sin riesgos”, dijo la ministra de Salud Sonia Martorano. Así que los consejos que más se reiteraban a los electores era que averigüen antes la mesa de la urna, lleven lapicera para firmar, y no peguen el sobre con saliva (con introducir la solapa en su interior es suficiente). Es lo que plantea el Ministerio de Salud: “Mantener la distancia social (de dos metros); asistir con el barbijo utilizado correctamente (que cubra nariz, boca y mentón); concurrir solo, sin compañía, si es posible; llevar lapicera; no cerrar el sobre con saliva; sanitizar las manos; respetar horarios del rango etario priorizado y si hay cola, esperar en lugares abiertos. Estas son las claves para sufragar sin riesgo”, sintetizó Martorano.

*Los electores. La cantidad de habilitados a votar es distinta. En las primarias nacionales podrán hacerlo 2.768.525 santafesinos y santafesinas en 8.198 mesas (en 1.454 locales). Mientras que en la contienda local serán 2.244.919 en 6.698 mesas (en 1031 escuelas). También están habilitados para votar los extranjeros (26.474 distribuidos en 143 mesas, cuatro de ellas en Rosario) y en las primarias nacionales, los jóvenes de 16 a 18 años (que son 69.787 en la provincia). En la próxima elección, el 14 de noviembre, se agregarán los chicos que cumplan los 18 en septiembre y octubre.

*Qué se elige. Santa Fe tiene 59 municipios, pero sólo 14 elegirán precandidatos a intendentes: en El Trébol, Florencia, Fray Luis Beltrán, Las Toscas, Puerto General San Martín, Recreo, Roldán, Romang, San Guillermo, San José del Rincón y Suardi. Más, Sauce Viejo y San Vicente, que lo harán por primera vez porque son ciudades desde el año pasado.

Los precandidatos a concejales competirán por 210 bancas en toda la provincia (184 suplentes), 1.214 cargos en comisiones comunales (y otros tantos suplentes) y 918 en las comisiones de control de cuentas (y la misma cantidad de suplentes).

En la provincia hay 306 comunas (148 de cinco miembros, la más nueva María Susana, y 158 de tres miembros). Sin embargo, sólo habrá primarias en 92, lo que significa que en la gran mayoría ya hay listas de candidatos. Y en el caso de 69 pueblos también una única lista, o sea que los candidatos ya ganaron: el 14 de noviembre sólo competirán contra el voto en blanco.

*Voto en pandemia. El ministro del Interior Wado de Pedro explicó ayer que el protocolo que se aplicará mañana responde a experiencias en el mundo. “Se aplicaron más de 12 millones de dosis. Analizamos las experiencias electorales de más de 100 países. Vayan tranquilos y tranquilas a votar, porque no será una actividad riesgosa”, planteó. Las recomendaciones son idénticas a las que planteó en Santa Fe la ministra Martorano: distancia social de dos metros en las filas que se ubicarán en parte externa de las escuelas, la utilización de barbijos, la sanitización frecuente de manos. Y otra recomendación: no entregar el DNI a la autoridad de mesa, sino dejarlo sobre la mesa y en el cuarto oscuro meter la solapa del sobre en el interior y no cerrarlo con saliva. El voto no será impugnado.

*Facilitador sanitario. Se encargará de controlar el cumplimiento del protocolo (el debido uso del tapabocas, la higienización de manos). Organizará las filas de electores con la distancia social mínima de dos metros y colaborará con el delegado de la justicia electoral nacional, quien será el encargado de coordinar las filas de electores en las mesas de votación. En cada local de votación y en cada mesa habrá alcohol en gel para usar antes y después de votar.

*Tendrán prioridad. Para votar en el horario de 10.30 a 12.30, las personas de grupos de riesgo: que tengan discapacidades permanentes o temporarias, mayores de 60 años y embarazadas, siempre que acrediten por los medios pertinentes integrar los grupos de riesgo priorizados. En esa franja se permitirá el ingreso de otros electores pero luego de los priorizados.

*No podrán votar. Los electores que tengan síntomas compatibles con covid, estén cursando la enfermedad, sean contacto estrecho, o cumplan aislamiento. El Ministerio de Salud recomendó que no se acerquen a los locales de votación. “Si la persona es contacto estrecho de un caso positivo, está cursando la enfermedad o tiene algún síntoma compatible no debe concurrir al lugar de votación”, explicó el Ministerio de Salud. Y partir del lunes 13, podrá gestionar la eximición en: www.electoral.gob.ar. Otra alternativa es el 0800 555 6549, que está disponible las 24 horas. Allí debe realizar esta denuncia para acceder a la constancia que justifique su ausencia en el acto electoral.