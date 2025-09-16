Aunque todavía no hubo encuentro cara a cara, Independiente tendría todo arreglado con Gustavo Quinteros para que sea su nuevo entrenador y ponga algo de calma en el lado rojo de Avellaneda.

El campeón con Vélez a fines de 2024 no dirige desde abril y está de vacaciones en Miami, por lo que las reuniones con la dirigencia fueron a través de videollamadas, todo un signo de estos tiempos. Se espera que el DT de 60 años adelante su regreso al país para firmar contrato, aunque su debut no sería este domingo, en el clásico ante San Lorenzo, y el equipo sería dirigido de manera interina por la dupla compuesta por los exdefensores Eduardo Tuzzio y Carlos Matheu, quien venían trabajando en la Reserva.

Así las cosas, la presentación de Quinteros sería nada menos que en el Clásico de Avellaneda del domingo 28, en cancha de Racing, por la fecha 10.

Independiente viene de perder como local ante Banfield y dar por terminado el ciclo de Julio Vaccari, quien había ilusionado a los suyos con un buen andar en el primer semestre. Sin embargo, luego de un mercado de pases muy criticado por el propio entrenador, el equipo se derrumbó en esta segunda parte del año y, a falta de males, fue descalificado de la Copa Sudamericana tras el papelón repleto de violencia ante Universidad de Chile.

Quinteros, quien dejó un gran recuerdo el año pasado al mando de Vélez, deberá hacerse cargo de un plantel que marcha último en su zona del Torneo Clausura, tampoco juega Copa Argentina y aspira a asentarse en puestos de Sudamericana en la tabla anual.

De concretarse, sería apenas la tercera experiencia en un club argentino para el exvolante, quien como futbolista hiciera historia con la Selección de Bolivia al clasificar al Mundial de 1994. Quinteros dirigió a San Martín de San Juan en la temporada 2006/07 en la B Nacional y recién volvió al país en 2024 para hacerse cargo de Vélez tras pasos por Bolivia, Ecuador, Arabia Saudita, Emiratos, Chile y México.

En Liniers realizó una tremenda campaña, llegando a las finales de la Copa Argentina (perdió con Central Córdoba) y del Trofeo de Campeones (perdió con Estudiantes) para, entre una y otra, consagrarse campeón de la Liga 2024 con un gran triunfo en la última fecha ante Huracán. Este año firmó con Gremio de Porto Alegre pero fue despedido tras apenas cuatro meses y 17 partidos en el cargo.

La llegada de Quinteros aspira a calmar las aguas en Independiente, donde además del mal momento futbolístico, es muy criticada la dirigencia comandada por Néstor Grindetti, reemplazante del electo Fabián Doman, quien renunció a poco de asumido. Tras la derrota ante Banfield, los hinchas volvieron a expresarse contra los integrantes de la comisión directiva dentro y fuera del estadio, mientras que varios reclaman elecciones anticipadas.