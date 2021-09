Ubaldo Matildo "Pato" Fillol, campeón mundial con el seleccionado argentino de fútbol en 1978, recibió este sábado el alta médica luego de recuperarse de una neumonía bilateral por coronavirus.



"Estoy feliz de volver a casa junto a mi esposa Olga después de tantos días de internación. Agradezco a todos los profesionales de la salud del sanatorio Finochietto y a toda la gente por los mensajes de aliento durante estos días", le contó Fillol a a la agencia Télam.



El Pato Fillol, de 71 años, estuvo 12 días internado, desde el 30 de agosto. Durante varios días saturó bajo, aunque no llegó a estar en terapia. "Sigan cuidándose, cuiden al que tienen al lado y no duden en vacunarse", afirmó uno de los más grandes arqueros de la historia.



El domingo 22 de agosto, Fillol, que se aplicó las dos dosis de la vacuna Sputnik V, dio positivo en Covid-19 tras realizarse un hisopado en su ciudad natal, San Miguel del Monte, en la provincia de Buenos Aires. Ocho días después, el ex arquero fue internado en el sanatorio Finochietto para estar más controlado hasta recibir el alta en las últimas horas.



En la actualidad, el Pato se desempeña como coordinador general del Departamento de Arqueros del fútbol amateur de River Plate. Además, lleva adelante el espacio El Abrazo del Alma en su cuenta Instagram y participa de un programa radial en radio La Red.