Desde mañana, los jueces y juezas de la Argentina participarán de las Jornadas Científicas de la Magistratura, organizadas por la Federación Argentina de la Magistratura (FAM), entidad que reúne a los colegios de jueces y funcionarios judiciales del país. Pero este año las jornadas tendrán una impronta novedosa: los jueces invitan a ciudadanos/as a interpelarlos, a proponerles temas para debatir y enriquecer la agenda del debate. “Tendremos conversatorios en los que va a participar la gente para preguntar sobre lo que quiera”, explicó Ariel Ariza, juez de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario y presidente de la FAM.

La idea es intercambiar ideas en forma directa con los jueces, hablar sobre los temas que desvelan cada día, ¿cuáles de ellos son los que más preocupan, cómo intervienen los jueces en cada uno de ellos, qué cosas funcionan bien en la Justicia y cuáles funcionan mal? “Todos los jueves tendremos conversatorios públicos sobre cómo funciona la justicia”, explicó Ariza. Y para ello se creó una página web en donde las personas pueden votar los temas que se tratarán en las jornadas, además de inscribirse: www. famconecta.org

¿Cómo funciona un juicio por jurado? ¿Cuánto tarda un divorcio? ¿Afectó la pandemia el número de conflictos en nuestro país? ¿Cómo hace un juez para no dejarse influenciar y tomar decisiones imparciales? ¿Cómo se controla la conducta de quienes trabajan en la justicia? ¿Por qué los jueces tienen un trabajo de por vida? De esto y de mucho más se va a hablar en una serie de eventos que comienzan mañana lunes y se extenderán hasta los primeros días de octubre.

“Hace un año y medio venimos debatiendo algo que nos preocupa y es la confianza de la sociedad en los poderes judiciales, que está muy deteriorada. Nuestra tarea es para la gente, porque no tiene sentido desarrollar los esfuerzos que se hacen a diario si ese vínculo no está fortalecido y si la gente no entiende qué hacemos en los procesos y cómo podemos explicar en términos entendibles qué es lo que hacemos cotidianamente”, dijo Ariza.