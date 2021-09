21:30: Ya están los primeros datos oficiales

Desde el centro de cómputos, el ministro del Interior, Wado de Pedro, dio los primeros resultados de las PASO: en la provincia de Buenos Aires, Juntos obtiene el 38,30 por ciento de los votos, mientras que el Frente de Todos colecta el 33, 65 por ciento. El total de mesas escrutadas es del 43.3 por ciento

En tanto, en la Ciudad de Buenos Aires, JxC se lleva la mayor parte de los votos con 48,04 , mientras que el oficialismo, con la dupla de Leandro Santoro y Gisela Marziota a la cabeza, hizo una gran elección con 24,74 por ciento. Las mesas escrutadas en la Ciudad son el 82,35 por ciento.

21:28: De Pedro anunció que ya se pueden consultar los resultados

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro resaltó que ya hay un poco más del 60 por ciento de las mesas escrutadas, con lo cual a partir de ahora se podrán ver los resultados en la pagina web. Remarcó que se logró realizar todo el proceso exitosamente "en el medio de la pandemia".



21: 00: Tolosa Paz en la Ciudad

La precandidata a diputada nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires llegó al Complejo Art C, en el barrio porteño de Chacarita, para recibir los primeros resultados.

Tras pasar por el búnker de La Plata, donde celebró el cierre de los comicios junto a su compañero de lista Daniel Gollan, Tolosa Paz arribó, pasadas las 21, al espacio del FdT en la Ciudad. Junto a la precandidata llegaron el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Salud, Nicolás Kreplak.

20:55 Llegó Cristina al búnker del Frente de Todos en Chacarita

La vicepresidenta arribó al Complejo C, ubicado en la calle Corrientes 6271, para acompañar a los precandidatos del Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires.

Tras votar en Santa Cruz, CFK viajó hacia Buenos Aires y estará junto al presidente Alberto Fernández y distintos referentes del espacio político.

20:45: Los primeros resultados

Tal como lo había anticipado, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro en minutos arribará al centro de cómputos para dar a conocer los primeros números.

Tras el cierre de los comicios, pasadas las 18, De Pedro brindó una conferencia de prensa en la que destacó la "jornada electoral histórica" de este domingo, y aseguró que "refuerza el espíritu democrático y de participación que hay en en la sociedad argentina".

20:38: Mario Negri reconoció la derrota en Córdoba

Antes de que se publiquen los resultados provisorios en su provincia, el diputado nacional Mario Negri reconoció su derrota frente a Luis Juez, con quien disputaba la interna de Juntos por el Cambio. "Los cordobeses dieron su mensaje al kirchnerismo de una forma contundente. JxC es la herramienta de la sociedad para frenar el populismo. ¡Ahora vamos unidos a noviembre", resaltó en su cuenta de Twitter.





20:15: Santilli se anticipa a los resultados

Atento a los bocas de urna que otorgan una ventaja del Frente de Todos en Provincia de Buenos Aires, Diego Santilli se anticipó a un resultado desfavorable y aseguró que “pase lo que pase con el resultado vamos a estar juntos trabajando”.

Desde el búnker de Juntos, en La Plata, el precandidato a diputado nacional, se mostró un tanto desanimado, y agradeció la participación de los votantes. “Muchas gracias a todos y a no aflojar”, aseguró.

20:00: Festejos en el búnker del Frente de Todos en La Plata

Los precandidatos a diputados del Frente de Todos (FdT) por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan, celebraron desde el búnker de la Plata el cierre de los comicios.

Ambos subieron al escenario y en un clima distendido celebraron con los presentes, al ritmo del rock nacional. Estuvieron acompañados por el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el jefe del bloque de diputados, Máximo Kirchner.

19:45 Una boleta viral

A la espera de los resultados de las PASO, en redes sociales circuló una boleta que cosechó bastantes adeptos. Se trata de "la Scaloneta", que encabeza el entrenador de la Selección masculina de fútbol, Lionel Scaloni y lo completa el equipo ganador de la Copa América, entre ellos Lionel Messi. Y si bien aquellos que incluyan aquella boleta serán impugando, la "Scaloneta" acumuló muchos 'me gusta' en Twitter.

19:35: Las vacunas permitieron la elección

Desde el búnker del Frente de Todos, la titular del PAMI, Luana Volnovich, agradeció la participación de todos los argentinos y argentinas en los comicios y destacó el plan de vacunación como posibilitador de esta elección. “Este año hubo dos grandes gestas: la vacunación y este gran acto de votación. Hemos visto cientos de miles de adultos mayores yendo a votar y eso lo pudimos ver porque cuidamos la salud además de la democracia”, sentenció la funcionaria. Volnovich también remarcó la importancia del consenso político entre las distintas fuerzas políticas para retrasar las elecciones y así avanzar fuertemente con la vacunación.

19:20 CFK ya está en Buenos Aires

La vicepresidenta de la Nación llegó a la Ciudad de Buenos Aires donde se aguardará los resultados junto al presidente y otros integrantes del Frente de Todos. Cristina Fernández de Kirchner votó hoy en la escuela 19 de Río Gallegos.

19:11: Resultados provisorios a partir de las 21

Desde el Centro de Cómputos, el ministro de Interior describió como “desafío histórico” la organización de una elección dentro de una pandemia. En este sentido, remarcó que la participación alcanzó un “muy buen número” algo que refleja “la voluntad, las ganas y el deseo de votar”. También informó que al cierre de los comicios todavía quedaban 1900 escuelas con electores aguardando su turno para sufragar. “Hemos terminado una jornada electoral histórica. Hemos tenido una jornada electoral en paz, con tranquilidad y con orden”, celebró. "Si los procesos en las escuelas y los protocolos sanitarios permiten que se sigan contando los votos y los telegramos llegan con normalidad podríamos estar dando los primeros resultados provisorios a eso de las 21 horas", dijo por último.







18:50: Recomendaciones para el escrutinio

Clausurado el acto electoral, las autoridades de mesa quedaron habilitadas para abrir las urnas y comenzar con el recuento de votos. Desde la Cámara Electoral dieron algunas recomendaciones para el buen ejercicio del escrutinio. En primer lugar, recordaron que el presidente de mesa es la única autoridad facultada para realizar el escrutinio. En caso de necesitar ayuda, sólo el vicepresidente puede asistirlo. En segundo lugar, desde la Cámara advirtieron que los fiscales no pueden realizar el recuento, “sólo pueden presenciarlo, recurrir los votos, reclamar ante irregularidades”. Por último, también pusieron el foco en que nadie puede “apurar” el escrutinio, ni siquiera el personal del correo. La Cámara Electoral también recordó la diferencia entre los distintos tipos de voto: afirmativo, nulo, en blanco e impugnado.



18:30: A la espera de los resultados

La Dirección Nacional Electoral (DINE) advirtió que los primeros resultados de estas Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) se difundirán "a partir de las 23", debido a que habrá una logística compleja a causa de la pandemia de coronavirus. Los resultados comenzarían a compartirse cuando esté cargado al menos el 10 por ciento de los votos escrutados en cada distrito. Para seguir los resultados, el Gobierno nacional lanzó una app que se puede consultar desde los teléfonos celulares y se llama "Elecciones Argentinas 2021". Está disponible para descargarla en App Store y Google Play. Los resultados oficiales, asimismo, serán publicados a través del sitio www.resultados.gob.ar.

18:06: Ya votó el 67% del padrón

La jornada electoral cerró con una participación del 67 por ciento del electorado. La Justicia Nacional Electoral advirtió, de todos modos, que ese número no es el final ya que todavía queda por contabilizar quienes siguen esperando en las filas para ingresar a las escuelas.

18:00: Cierre de los comicios

La jornada electoral llegó a su fin y como confirmó hasta el momento la Justicia Electoral el horario no se extenderá después de las 18. Tanto en la ciudad como en la provincia de Buenos Aires, donde las filas de electores se realizan fuera de las escuelas como indica el protocolo, se entregará un número o constancia a quienes llegaron al centro de votación antes de las 18 y aguardaban en la fila al momento del cierre de los comicios. Quienes tengan este comprobante podrán ingresar a emitir su voto aún pasadas las 18.

17:30: Votó Facundo Manes

“La sociedad está muy agotada, no cree en la política, no cree en las instituciones y a pesar de eso la gente sigue apostando a la política para cambiar las cosas”, opinó el precandidato a diputado por la provincia de Buenos Aires luego de emitir su voto. El médico, que se comprometió a trabajar por la boleta única si llega a ser elegido, opinó que el hecho de que exista una interna dentro de Juntos por el Cambio es “muy exitoso para el crecimiento de nuestro espacio”. “La política está enferma, hay que curarla. La gente no cree en la política pero hay que cambiarlo con más política”, parafraseó por último.

17:20: 930 contagios y 46 muertes

El Ministerio de Salud de la Nación reportó este domingo 46 nuevos decesos y 930 casos positivos de coronavirus, por lo que suman 113.402 fallecidos y 5.224.534 desde el inicio de la pandemia. La cartera sanitaria agregó que son 2.103 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 41,5 por ciento en el país y del 43 en la Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA).



17:14: ¿Dónde está Tehuel?

La actriz y directora de teatro Maruja Bustamente mostró por Twitter la leyenda escrita en el pizarrón del cuarto oscuro a dónde fue a votar. ¿Dónde está Tehuel?, se ve escrito con tiza y en letra imprenta bien grande. Pasaron más de seis meses de la desaparición de Tehuel de la Torre, el joven trans que fue visto por última vez el 11 de marzo, cuando salió de su casa de la localidad bonaerense de San Vicente.





17:05 Ya votó casi el 60 por ciento del padrón

La Cámara Nacional Electoral informó el 59,5 por ciento de los electores habilitados ya pasaron por las urnas para emitir su voto. Minutos antes, funcionarios nacionales confirmaron que la particiáción es la misma que en elecciones anteriores.

16:45: A votar sin barbijo

El intendente de Avellaneda, en Santa Fe, y precandidato a senador por Juntos por el Cambio, Dionisio Scarpin, fue a votar sin usar tapabocas, como establece el protocolo sanitario. El compañero de fórmula de Carolina Losada se paseó sin barbijo por el centro de votación hasta que las autoridades electorales le hicieron saber que era una obligación para poder poder sufragar. Scarpin fue uno de los organizadores de las marchas anticuarentena.

16:30: Votó Santiago Cafiero

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, votó este domingo y aseguró que la “jornada se desarrolla con mucha normalidad”, con "niveles de participación muy altos, incluso con respecto a 2019 y 2017”. “Lo principal es que los argentinos pudimos superar este tiempo de pandemia, lo estamos superando, y parte de que el acto eleccionario se esté desarrollando es muestra de eso”, señaló. Consultado sobre un posible anuncio respecto al piso del impuesto a las ganancias, dijo: “Hoy es un domingo signado por lo electoral y el valor de la democracia. El día de la gestión inicia mañana. El presidente va a seguir avanzando en la agenda que tiene para recuperar los salarios y todos los compromisos que asumió”.



16:15: Votó Gisela Marziotta

“Es importante que vayamos todos a votar. Cuanto más seamos, más se legitiman los resultados y más se robustece la democracia. Es una jornada para festejar”, celebró la precandidata a diputada en la ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos. Marziotta contó que es un día de doble celebración ya que además de votar se aplicó la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus, algo que esperaba con ansías, contó.



16:10: Tampoco se extiende el horario en la provincia de Buenos Aires

La Justicia Electoral de la provincia de Buenos Aires confirmó que los centros de votación bonaerenses no extenderán la jornada habilitada para sufragar más allá de las 18. Lo que sí se hará para quienes llegaron antes de las 18, y no llegaron a emitir su voto antes del cierre, es entregarles una constancia para que puedan seguir aguardando su turno en la cola fuera del establecimiento. "Los electores podrán llegar a votar hasta las 18 horas y no se prolongará más allá de ese horario", advirtieron desde la justicia federal. "Será un documento firmado por autoridades de la Secretaría Electoral, como si fuera un turno, para poder organizar la cola. El delegado le dará a todas las personas de la fila ese papel con el que se dejará constancia de que llegaron antes de las 18 para que puedan votar", explicaron.

15: 42: Jamón crudo y un postre vigilante

El presidente Alberto Fernández junto con el precandidato a diputado por la Ciudad Leandro Santoro salieron de la parrilla donde compartieron un almuerzo en Boedo. A la salida, el mandatario saludó a algunos vecinos que se habían acercado hasta el lugar y firmó autógrafos. Santoro contó que el menú del presidente fue más bien liviano, comió sólo “jamón crudo con un postre de queso y dulce”. “Estamos confiados, tranquilos y contentos de estar acá en el barrio. Siempre el sur de la ciudad ha sido muy postergado entonces que venga un presidente de la Nación… acá nos conocemos todos de toda la vida, la cosa es muy familiar”, dijo por último el diputado y candidato por el Frente de Todos.

15:30 Votó el 43% del padrón

Mientras avanza la jornada electoral, más electores se acercan a los centros de votación para ejercer su derecho a sufragar. La Cámara Nacional Electoral informó que el 43,2 por ciento del padrón ya había votado.

14:40 Alberto Fernández y Leandro Santoro almuerzan en una parrilla de Boedo

El presidente Alberto Fernández y el precandidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires del Frente de Todos Leandro Santoro se reunieron a almorzar en una parrilla de Boedo. “Estoy muy contento que los argentinos vayan a las urnas. Tenemos que preservar la democracia antes que nada. Yo celebro cada día que los argentinos se expresan y lo hacen en libertad”, dijo el mandatario.



14:30: Por ahora no se extiende el horario, se entregarán números

Tras las consultas por las demoras en algunos centros de votación por la aplicación de los protocolos sanitarios, la jueza federal María Romilda Servini confirmó que por el momento no se extenderá el horario de votación en la Ciudad de Buenos Aires sino que se le entregará un número a los electores que ya estaban haciendo cola para ingresar a votar y todavía no lo habían podido hacer. “Sin perjuicio que está previsto a la hora de clausura del acto, a las 18 horas la entrega de números a los electores que se encuentren en las filas y que aún no han emitido el sufragio, en caso de acentuarse la situación descrita este Tribunal adoptará todas las medidas necesarias tendientes a garantizar a la ciudadanía el ejercicio de su derecho constitucion de sufragios”, sentenció la jueza.





14:24: Votó Sergio Massa

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, llegó a votar a la escuela N°34 Antártida Argentina de Tigre, donde agradeció la participación de todas las autoridades de mesa y los fiscales, que desde temprano participan de la jornada electoral. “Estamos tranquilos, serenos, confiados en que más allá de la pandemia y las dificultades la sociedad argentina participe de la elección”, dijo el titular del Congreso, que no quiso dar más opiniones para no romper la veda electoral.

Massa, en la fila para votar





14:15: L-Gante votó en Flores y se sacó fotos con sus fans

Pasadas las dos de la tarde, el clima habitual de la jornada electoral se vio sacudido por la llegada del rapero L-Gante a la escuela de Flores donde le tocaba emitir su voto. El cantante debió abrirse paso entre los fanáticos que se habían congregado para saludarlo. Después de votar, el artista tuvo que salir de la escuela escoltado por un efectivo de la policía. “Acá estamos, perro!”, animó parado en el techo de su camioneta, desde donde prometió sacarse algunas fotos con sus fans.

14:05: Ya votó el 36% del padrón

La Cámara Nacional Electoral informó que el 36 por ciento de los electores ya había emitido su voto. Hasta ahora la jornada electoral se desarrolló con normalidad, con todos los protocolos sanitarios establecidos. Algunas escuelas experimentaron demoras en sus mesas, con largas colas de electores, situación circunstancial en los horarios de mayor afluencia de votantes.

13:53: El horario de votación podría extenderse una hora

Ante las demoras que se presentaron en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, la jueza federal con competencia electoral en la ciudad de Buenos Aires, María Servini, informó que aún no tomó la decisión de extender el horario de votación más allá de las seis de la tarde. “Tenemos previsto darle número a los que queden en la fila después de las 18. Si quedara mucha gente podría prorrogarse una hora”, dijo Servini en diálogo con radio La Red.

13:05: Votó Axel Kicillof

El gobernador bonaerense Axel Kicillof votó en la Escuela de Gobierno 51 de La Plata. “Las autoridades de mesa me decían que es la primera vez que un gobernador vota acá (en La Plata) porque los gobernadores nunca vivían acá”, dijo. El mandatario informó que “no hubo ningún problema en toda la provincia” en el operativo electoral, a pesar de las esperas. “Les pedimos a todos y todas que vayan a votar. Por los protocolos hay espera, pero se vota”, aseguró Kicillof que llegó acompañado por su familia y aguardó más de 30 minutos para emitir su voto.

13:00: Votó Patricia Bullrich

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, votó en la mesa 6485 de La Rural. Antes de hacerlo, habló con la prensa y exigió que los primeros resultados estén después de las 9 de la noche y no a las 11, como se había informado en la semana teniendo en cuenta las demoras que se generarían por los protocolos sanitarios. "No entendimos nunca por qué el Gobierno dijo que era a las 11 de la noche, si eso es para esperar algunos resultados que ellos quieren", manifestó.

12:50: Ya votó más del 25 por ciento del padrón

Al medidodía ya había sufragado el 25 por ciento de las personas habilitadas para votar. La cifra estaría en consonancia con la media histórica. En 2019, al mediodía ya había votado el 21 por ciento del padrón mientras que en 2017 lo había hecho el 25 por ciento.

12: 45: Votó Martín Lousteau

El senador Martín Lousteau votó en la mesa 6719 de la Esc N°7 María Claudia Falcone, ubicada en Malabia 2148. El integrante de Juntos por el Cambio señaló que “es importante saber que es una dinámica distinta” por el contexto de pandemia en el que se desarrollan las elecciones, pero que “es importante emitir el voto”.

12:30: Votó Cristina Fernández de Kirchner

En la Escuela N°19 Luis Piedrabuena, en Río Gallegos, votó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que viajó a la provincia el jueves, después del acto del cierre de campaña en Tecnópolis. La vicepresidenta saludó a las autoridades de mesa con choques de puño, se sacó fotografías con ellas, cerró el sobre con pegamento y llevó su propia birome. Afuera de la escuela, Cristina se sacó fotos con quienes la estaban esperando y no hizo declaraciones.

12:15: Votó Adolfo Rubinstein

El precandidato a diputado de Juntos por el Cambio Adolfo Rubinstein votó en la mesa 6536 de la Escuela de jardinería Cristóbal M. Hicken, ubicada en avenida Las Heras 4078, en el barrio porteño de Palermo. “Gracias a las autoridades de mesa, los fiscales y a toda la ciudadanía que se moviliza para esta jornada”, escribió el exsecretario de Salud en su cuenta de Twitter.

11:45 Un hombre disfrazado de carpincho se acercó a votar en Nordelta

Exigiendo a viva voz "la liberación de los carpinchos", un hombre concurrió a una escuela de Nordelta, localidad del Partido de Tigre, provincia de Buenos Aires, con un disfraz de ese roedor. Los vecinos celebraron la presencia del personaje, que divirtió, con la correspondiente distancia social, a quienes asistieron a votar. Sin duda, se trata de una de las curiosidades que quedará en el recuerdo de las PASO 2021.

11:30: Votó Ricardo López Murphy

El precandidato de Juntos por el Cambio votó en la mesa 786 del Colegio Champagnat, ubicado en la calle Montevideo 1046, Recoleta. “Estamos muy entusiasmados con lo que esperemos sea una respuesta contundente de la ciudadanía”, afirmó el exministro de Economía y resaltó que “está muy bien que los candidatos sean elegidos por primarias”. López Murphy habría llegado a un acuerdo con María Eugenia Vidal para integrar la lista definitiva en las elecciones generales de noviembre.

11:20: Votó Nicolás del Caño

Luego de votar en una escuela del partido bonaerense de Avellaneda, el precandidato a diputado por el FIT en la provincia de Buenos Aires Nicolás del Caño evaluó que, durante la campaña, los partidos hicieron hincapié “en codas que no tienen relevancia para el pueblo trabajador”. “La gente tiene mucha bronca, la está pasando muy mal y lo tiene que expresar en esta elección”, consideró y aseguró que “hubo problemas con falta de boletas” de su fuerza política “en varias escuelas”.

11:16: Votó José Luis Espert

José Luis Espert, precandidato por Avanza Libertad, llegó al Sindicato del Vestido (Soiva), de la localidad de Beccar, donde emitirá su voto en la mesa 171 dispuesta en sede gremial. “Me han dicho que faltan boletas y lo vamos a denunciar”, advirtió sin dar precisiones. Al ser consultado sobre si en su mesa existió ese problema respondió que no. “No lo registré acá pero sí en otros distritos, según me han dicho”.

11:15: Votó Javier Milei

El precandidato liberal sostuvo que “la única expresión liberal pura y consistente es la que expresamos nosotros” y que su discurso es “muy peligroso para los políticos ladrones que nos están arruinando la vida”. “Yo no soy político, yo soy un outsider”, se desmarcó.

11:10 Votó Manuela Castañeira

La precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires por el Nuevo MAS, Manuela Castañeira, votó en el partido bonaerense de Avellaneda y afirmó que "estamos muy optimistas para la jornada de hoy". Su espacio político compite en la interna contra la lista que encabezan Nicolás del Caño y Myriam Bregman.

11:00: Votó Horacio Rodríguez Larreta

Luego de votar en la Facultad de Derecho, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anuncio que “mañana habrá clases normalmente” en todas las escuelas de la ciudad, que durante la jornada de hoy fueron centros de votación. “Vamos a trabajar para condicionar las escuelas a la noche” porque “no vamos a perder ni un día de clases”, insistió el funcionario.

10:55: Votó Diego Santilli

El precandidato de Juntos emitió su voto en el Colegio San Pedro, en el municipio de Tigre. “Está muy bien organizado, funciona todo muy bien, ágil. Ojalá siga siendo una jornada con sol y la gente venga a expresar su voto”, expresó y resaltó que “se trabajó mucho el voto seguro, lo detalló el doctor (Fernán) Quirós”, ministro de Salud porteño, a pesar de que se presenta para representar a la provincia de Buenos Aires en el Congreso. Ante las acusaciones de Facundo Manes, con quien disputa la interna, Santilli aseguró que “nosotros hemos debatido siempre” y que “ya firmé con un canal para debatir”, aunque sin aclarar dónde.

10:50: Llegó a votar Diego Santilli

El primer precandidato a diputado bonaerense de Juntos vota en la mesa 288 del Colegio San Pedro, ubicado en Los Troncos del Talar. Santilli se enfrenta en la interna contra la lista que encabeza en neurocientífico radical Facundo Manes. Ambos esperarán los primeros resultados en búnkers separados, aunque aseguraron que en algún momento de la noche se reunirán.

10:40: Llegó a votar Horacio Rodríguez Larreta

El jefe de Gobierno porteño llegó a la Facultad de Derecho, donde emitirá su voto en la mesa 540. Rodríguez Larreta llegó unos minutos antes de lo previsto y se puso en la fila que se formó afuera de la universidad para ingresar.

10:19 Votó Juan Schiaretti

El gobernador de Córdoba emitió su voto y dijo que “se están desarrollando con normalidad los comicios en toda Córdoba”, aunque “han habido demoras en algunas escuelas porque faltaron presidentes de mesa”. Schiaretti, con la campera roja que viste como cábala cada vez que va a votar, convocó a los cordobeses a “votar masivamente” porque “pese a la pandemia, es un derecho que tiene nuestra gente”. “Pueden venir a votar con absoluta tranquilidad”, sostuvo.

10:03: Votó Victoria Tolosa Paz

"Lo único que esperamos es que el pueblo de la provincia de Buenos Aires vaya a votar y se exprese, es lo unico que queremos", manifestó la precandidata a diputada nacional luego de haber votado en la Escuela 67 de La Plata. Tolosa Paz afirmó que las PASO "se vienen realizando con total normalidad, con políticas de protección y de cuidado" a pesar de algunas demoras en las mesas por las condiciones sanitarias. La precandidata pidió que la población mire en qué mesa vota para evitar acumulaciones en las escuelas y agregó que "es un día de festejo para seguir fortaleciendo la democracia".

9:52: Llegó a votar Victoria Tolosa Paz

La primera precandidata del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires llegó a la Escuela 67 de La Plata donde emitirá su voto en la mesa 1021.

9:47: Vota Florencio Randazzo

El primer precandidato de Vamos con Vos llegó a votar en la mesa 1206 del Colegio Crisol, ubicado en Gonnet. Randazzo aseguró que la jornada "se está desarrollando con normalidad" y que "es un día muy importante". "Es importante que el ciudadano vaya a votar, quienes somos candidatos debemos estar atentos a escuchar el mensaje de las urnas", dijo y agregó que "la grieta nos ha hecho mucho mal".

9:37: Votó el expresidente Mauricio Macri

El expresidente Mauricio Macri votó en la mesa 6584 de la escuela Nº 16 Wenceslao Posse, del barrio porteño de Palermo. A la salida mantuvo un encuentro con la prensa sin protocolo de distanciamiento y para el cual se quitó el barbijo de uso obligatorio. “Participé de la campaña en todo lo que pude, como buen militante que he sido siempre”, dijo al ser consultado por casi nula aparición en los actos de cierre de los candidatos de Juntos por el Cambio.



9:35: Votó el presidente Alberto Fernández

El primer mandatario emitió su voto en la mesa 69 de la Universidad Católica Argentina (UCA). "Es un día lindo porque cada vez que en la Argentina se vota hacemos más fuerte la democracia", afirmó luego de votar. El presidente asistió con su propia birome y saludó a los fiscales y autoridades de mesa. Asimismo, aseguró que las elecciones se desarrollan "con mucha tranquilidad"

9:28: Llegó a votar el presidente Alberto Fernández

Alberto Fernández llegó a la Universidad Católica para emitir su voto en la mesa 69. El presidente está acompañado por la primera dama, Fabiola Yáñez.

9:18: Vota Leandro Santoro

Leandro Santoro, precandidato a diputado por CABA del Frente de Todos, emitió su voto. Lo hizo en la mesa 1287 del colegio Mater Ter Admirabilis, en San Cristóbal. Después, Santoro se dirigirá a desayunar con militantes en No fue magia, en el barrio de Boedo. "Soy una persona de la democracia que cree en la participación política", aseguró y agregó que espera que en el proximo tramo de la elección haya "debate político".

09:10: Vota Agustín Rossi en Santa Fe

El candidato a diputado nacional por Santa Fe Agustín Rossi votó con un colegio de la ciudad de Rosario. “Tenemos las mejores sensaciones para el resultado electoral, hicimos una campaña austera pero muy de cercanía”, evaluó el ex ministro de Defensa. Además, expresó su deseo de que “la jornada transcurra sin ningún tipo de inconvenientes” a pesar de “las cuestiones de la seguridad” en la provincia. “Un flagelo de hace diez años nos afecta y que a pesar de las buenas intenciones sigue sin saldar”.



9:07: Vota María Eugenia Vidal

La exgobernadora bonaerense llegó al centro de votación con un paquete. La precandidata a diputada votó en la Escuela Nacional de Bibliotecarios en Aguero 2502 en la Comuna 2.

8:53: El presidente salió de Olivos y va a votar

El presidente Alberto Fernández salió de la quinta de Olivos junto a Fabiola Yáñez y se dirigen hacia Puerto Madero, donde el mandatario emitirá su voto. Fernández lleva su propio pegamento para cerrar el sobre y una birome. Estiman que no se podrá transmitir en vivo el momento en el que votará por las disposiciones de la justicia.

8:50: Las mesas electorales abrieron con normalidad en la provincia de Buenos Aires

La ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, informó que en la provincia de Buenos Aires las mesas electorales abrieron a las 8 con normalidad, sin que se registraran "inconvenientes”, y consideró que “es muy importante concurrir a votar". “Hay que ir con barbijo y birome y mantener el distanciamiento”, agregó la funcionaria quien aclaró que “los barbijos no tienen que tener identificación partidaria” y que los adultos mayores tendrán prioridad a lo largo de la jornada.



8:45: El operativo de seguridad para las PASO

Las Fuerzas Armadas desplegaron 90 mil efectivos para garantizar el desarrollo de las PASO. Además de custodiar las urnas, el personal militar se desempeñará como facilitador sanitario en los locales de votación con el objetivo de controlar la utilización del tapaboca, distanciamiento social y la higienización de manos.



8:20: María Eugenia Vidal: "Todos vamos a ser parte del búnker"

La precandidata a diputada por la Ciudad de Buenos Aires aseguró que "todos" estarán en el bunker de Juntos por el Cambio en Costa Salguero. "Nos van a acompañar Adolfo Rubinstein y (Ricardo) López Murphy", dijo. Su compañero de fórmula, Martín Tetaz, convocó a ir "a votar masivamente". "En ese triunfo de la democracia ganamos todos, sea quien sea el resultado final", sostuvo. En esta alianza se disputan tensiones y espacios de poder en la interna del PRO y los originarios del radicalismo.

8:15: Empezó el desayuno de Juntos por el Cambio

Los candidatos de Juntos por el Cambio desayunan en Vuelta de Obligado 2155. El anfitrión es el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y lo acompañan los precandidatos a diputados Maria Eugenia Vidal y Martin Tetaz. Están también Paula Oliveto, Martin Lousteau, Patricia Bullrich, Maxi Ferraro, Fernando Straface y Emanuel Ferrario. El gran ausente es el expresidente Mauricio Macri.





8:00: Comenzó la votación

A partir de ahora, y hasta las 18, los 34.332.992 electores habilitados para sufragar en todo el país en las PASO de este 12 domingo y luego en las generales del 14 de noviembre pueden emitir su voto. Para estos comicios se dispusieron en total 101.457 mesas de votación.

7.40: Los preparativos para ir a votar

Para emitir el voto es preciso tener algún documento válido. La recomendación de cada elección de consultar el padrón electoral para averiguar el lugar de votación se extremó en esta ocasión porque por la pandemia se establecieron diversas medidas de cuidado y se habilitaron más centros y mesas de votación para evitar grandes aglomeraciones de votantes. Por eso uno de cada cuatro electores deberá sufragar en un establecimiento diferente al de los últimos comicios de 2019.

7.20: Las boletas en el cuarto oscuro

En las mesas se ordenan todas las boletas de precandidatos que los electores encontrarán en el cuarto oscuro. Este año se renueva parcialmente el Congreso. Los ciudadanos eligen hoy a quienes se postulan para competir por las bancas de diputados y senadores en las generales del 14 de noviembre. En algunos distritos se vota también para la renovación de cargos locales.

7.00: Los últimos preparativos para la votación

En las escuelas y demás centros que en esta oportunidad se habilitaron para votar ultiman los detalles para la apertura de los comicios dentro de una hora. Empieza a desandarse una jornada que será extensa y en la que el trámite de votación puede llevar más tiempo que veces anteriores a raíz del el protocolo sanitario implementado por la pandemia de covid-19.