El presidente Alberto Fernández aseguró que el anterior gobierno "habían terminado con la salud pública" y a los 99 días de asumir debió "reconstruir" ese sistema de salud "que estaba destruido" para poder hacer frente a una pandemia que nadie esperaba, durante el cierre de campaña del Frente de Todos a nivel nacional, en Tecnópolis.

El presidente Alberto Fernández comenzó su discurso recordando el “difícil momento que nos tocó pasar” ante la llegada de la pandemia, tras lo cual pidió un aplauso para Estela, para Taty y para Tita, referentes de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, y para el premio Nobel de la Paz, Aldolfo Pérez Esquivel, ya que “en momentos así vale la pena recurrir a los ejemplos de los que no bajan los brazos”.

“Al día 99 de haber asumido”, recordó el jefe de Estado, “estalló la pandemia y nos cambió todos los libretos”. “Ahí dijimos, a barajar y dar de vuelta. Somos peronistas, pongámosle el pecho a esta nueva realidad. Y allí fuimos, a levantar un sistema de salud que había desaparecido”, añadió. “A donde se necesitó fuimos, a nadie le preguntamos qué ideología tenía”, continuó Fernández, al remarcar el carácter federal de su gobierno.



Frente a la pandemia, el mandatario recordó que “hicimos muchísimas cosas. Cristina recordaba el ATP y la doble indemnización. ¿Cómo no lo íbamos a hacer? Si a nosotros no hay nada que nos importe más que el trabajo, lo que más dignifica a un ser humano. Para nosotros el trabajo es el motor esencial para que el capitalismo funcione".

"El problema -añadió en referencia a la propuesta de Horacio Rodríguez Larreta sobre la necesidad de eliminar el sistema de indemnización- es que el trabajo no es un costo: en realidad el trabajo no cuesta, el trabajo se asocia al capital. No es un costo, es una inversión social”.

Dos modelos de país

Fernández remarcó que es evidente que en Argentina existen dos modelos de país, ya que “no es lo mismo un país que cree en el sistema de salud público" que “un país que crea que un problema de salud lo resuelve el mercado”.

Tampoco “es lo mismo -agregó- un país donde gobiernan los que creen que la educación pública es un derecho de todo ciudadano para acceder al conocimiento que los que creen que la educación pública en las que uno cae”.



El macrismo, advirtió Fernández, demostró la poca importancia que le da a los derechos de los argentinos y argentinas al cerrar el Ministerio de Salud. Pero también “el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Ciencia y Tecnología en un tiempo donde las riquezas de las sociedades se construye a partir del conocimiento y el saber”.

El Frente de Todos, contrastó Fernández, llegó para devolverles el lugar que les corresponde a esos científicos y científicas “que pusieron todo su esfuerzo y empeño en hacer lo que cada uno lo que debía” para enfrentar la pandemia. “Y estoy seguro que el año que viene nuestros científicos nos van a dar la vacuna contra el covid hecha por argentinos y producida íntegramente en Argentina".

Un país sin espías

En otro tramo de su discurso, el mandatario se refirió a la libertad de expresión que reina en la actualidad, donde “un día me despierto y dicen que soy un títere y otro día que soy un autoritario". "No entiendo cómo puedo ser dos cosas al mismo tiempo. Pero lo que sí entiendo es que en este país cada uno dice lo que se le da la gana y ningún medio es perseguido por lo que dice”.

En este gobierno subrayó Fernández “ya no tenemos más espías al servicio de los jueces, ya no tenemos más espías espiando a los argentinos y ya no tenemos más operadores judiciales metidos en los espacios comprando jueces y voluntades”, subrayó. Se trata de un país donde “la justicia se mueve con independencia y la libertad es plena”, un país que “se parece mucho más a la república que al país que ellos nos dejaron, donde nada de ello pasaba, donde los dueños de los medios opositores terminaron perseguidos”.

“¿De qué república hablan? Hicieron hasta una mesa judicial para inventar casos y perseguir con la anuencia de algunos jueces a otros”, advirtió Fernández. En ese marco, mencionó el fallo que favoreció a Techint en la causa de los cuadernos, en el cual “un juez interpretó que los empresarios pueden justificar una coima por estar en estado de necesidad”.

“Yo, que he enseñado derecho penal a ese juez, me preguntaba cómo era posible que se animara a firmar semejantes cosas. Alguna vez espero que el Consejo de la Magistratura lea esas cosas. Y vea cómo es la conducta de esos jueces, porque los jueces además de ser dignos y honestos deben saber derecho y deben saber impartir justicia”, enfatizó.