Aunque nadie había hecho más goles que él en la historia de las inferiores de River, el debut y su primer tanto en Primera llegó con la camiseta de Colón. Tuvo que salir nuevamente a préstamo, a Independiente Rivadavia, Vitoria de Brasil y a Defensores de Belgrano para tener su chance con la franja roja. Y si bien logró una quincena de goles y un campeonato (Clausura 2004), a José Sand su etapa más exitosa llegó con la casaca granate de Lanús.

El fútbol de Emiratos Arabes, el español, el mexicano, el colombiano y hasta el mismísimo ascenso argentino de la mano de Boca Unidos fueron testigos de la valentía y oportunismo de este centrodelantero correntino que se levantaba temprano para ver en televisión a Gabriel Batistuta. Emulando a su ídolo, el "Pepe" se despachó con 10 goles en los primeros 10 partidos del certamen de la LPF. Semejante faena ayuda a que el equipo sea el más goleador de todos y líder de la tabla de posiciones junto a Talleres.

En la previa del duelo ante Independiente -otro animador del campeonato- este delantero que no se cansa de gritar goles con alma y vida, pero que prefiere el perfil bajo lejos del césped, comparte su testimonio con Página/12.



-Es el goleador del torneo con 10 goles en 10 fechas, a los 41 años. ¿Cómo lo vive?

-Muy contento, la verdad es que uno trabaja para poder rendir siempre. Estoy feliz por este presente de competir con gente más joven y que me esté yendo bien.

-¿Cuál es su rutina para mantenerse tan competitivo?

-Siempre intento hacer algo más. Trabajo una hora antes o una después, pero siempre sumo para poder mantenerme. También me cuido mucho con las comidas.

-¿Piensa en el retiro o este presente soñado lo lleva a proyectar otras cosas?



-Obviamente el retiro se me pasa por la cabeza. Tengo que ser justo conmigo y pensar en lo que puede venir después, pero las cosas están yendo bien y trato de mantenerlas.

-Tras una salida con peleas públicas con el presidente de la institución Nicolás Russo, ¿creyó posible un tercer ciclo en el que se convertiría en el máximo goleador histórico de Lanús con 153 goles y contando?

-La verdad que no, porque no me fui bien con Nicolás (Russo). Pero cuando volvió Luis (Zubeldia) la gente pedía para que yo volviera también. Ahí sentí que se me abrió la chance de poder regresar y de seguir demostrando que uno está vigente. Por suerte se dio todo bien.

-Lanús es el equipo con más goles a favor (20) y el segundo que más goles tiene en contra, con 16. Sólo Arsenal tiene más, con 18, y va último. ¿A qué se debe?

-Somos un equipo que ataca mucho, que pone mucha gente en ataque y a veces nos descompensamos un poco en defensa. Estamos tratando de ser más compactos sin perder la efectividad de goles, pero sin que nos hagan tantos. En eso está haciendo hincapié Luis (Zubeldía) y ojalá logremos conseguirlo.

-¿Y se puede pensar en una consagración con dos facetas tan cambiantes?

-Nosotros vamos partido a partido, no podemos pensar en campeonar porque hay equipos muy importantes y el campeonato está muy parejo. Constantemente va cambiando el puntero entonces no debemos ir más allá del próximo partido.

-En cuanto a la faceta ofensiva viene conformando una dupla temible con el también correntino, José Manuel López de 20 años…

-La verdad que sí, estoy contento primero porque es correntino como yo. Segundo, porque vino de abajo y le costó como me costó a mí llegar a Primera. Ojalá que siga por este camino. La verdad es que trato de complementarme con el que juegue. Y hacerlo con él y de la forma en la que lo estamos haciendo me ilusiona mucho.

-¿Es de hablar con los jóvenes del plantel?



-Trato de hablar con los chicos, aunque no soy de hablar mucho en general. Intento hacerlo con el que se me acerca o con el que está entrenando conmigo. De todas formas, me parece que el mejor ejemplo es que te vean trabajando, que te vean bien y siempre tirando para adelante. Eso es lo que más suma.

-Se viene un duelo ante Independiente que prácticamente definirá la punta, más allá de lo que pase mañana con Talleres ante Platense. ¿Cómo se palpita?

-Va a ser un partido duro. Me parece que Independiente es un equipo que aprieta mucho arriba y en el mediocampo y a partir de eso intenta atacar. Históricamente su técnico (Julio César Falcioni) trabaja muy bien en defensa entonces se hace un equipo muy compacto. Además, intenta poner mucha gente en ataque. Buscaremos hacer un buen partido, tratar de dar lo mejor y veremos qué pasa.

-¿Algo más que quisiera contarle al hincha del fútbol argentino?

-Sí, que me gustaría que más jugadores lleguen a jugar a mi edad. Eso ayuda al fútbol argentino y lo hace más grande. Sería lindo que pudieran seguir jugando, que los dirigentes les den la oportunidad también a los más grandes.