Concejal

Cardozo

Una perlita negra en estas elecciones del domingo 12 de septiembre en el marco de las PASO se dió en Rosario y tuvo como protagonista al candidato a concejal Charly Cardozo , que sin pruritos echó la culpa al Correo por la organización de los comicios electorales. Es de una bajeza intelectual que cuesta creer. Dicho personaje tiene varios años en el Concejo Municipal de Rosario , y creemos que a esta altura debería saber que el Correo nada tiene que ver con organización de las aperturas de mesas ni con la organización de las escuelas para que la comunidad pueda votar de forma organizada. Repudiamos enérgicamente los dichos falaces de este señor y le pedimos públicamente disculpas para cada trabajador y trabajadora de Correo que como en todas las elecciones ponemos lo mejor que cada uno para realizar el despliegue y el cierre de las urnas en cada rincón del país.

Walter Palombi

Secretario general del

sindicato de Empleados de Correo



Chabás

A dos semanas del ataque vandálico e incendiario al edificio de la comuna de Chabás, la Policía y la Justicia no hallaron a los responsables. Los daños afectaron las instalaciones del edificio comunal y se resintió el normal funcionamiento de las actividades administrativas. El suceso se produjo entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, cuando autores no identificados aun forzaron la reja de una ventana y tras ingresar al edificio situado en Rosario y San Martín sustrajeron dinero de una caja y provocaron focos de incendios en distintos sectores de la planta baja. Por el momento sólo pudo establecerse que el incendio fue intencional, pero todavía no hay ningún detenido, lo que genera intranquilidad en las autoridades locales. En ese sentido, expreso el más enfático repudio y solidaridad con autoridades y vecinos de la localidad santafesina: Quiero enviar mi apoyo y solidaridad al Presidente Comunal de Chabás, Lucas Lesgart, y en su persona a toda la comunidad, por los actos vandálicos ocurridos en el edificio comunal. Este ataque es inaceptable y espero que la Justicia pueda identificar con celeridad a los responsables y determinar los motivos de esta arremetida contra la Comuna, que es patrimonio de todos los vecinos

Gabriel Real

Diputado Provincial del

Partido Demócrata Progresista (PDP)