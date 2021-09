El juicio por el femicidio de Araceli Fulles, la joven de 22 años que en 2017 fue hallada asesinada en una casa de la localidad bonaerense de José León Suárez, comenzará hoy en los tribunales de San Martín con ocho acusados sentados en el banquillo, siete de ellos en libertad y uno detenido ayer cuando fue a votar, por amenazas a la madre de la joven asesinada y a un testigo del mismo caso.

Durante la primera jornada del debate a cargo del Tribunal Oral Criminal (TOC) 3 de San Martín, está previsto que declaren el padre, la madre y los cuatro hermanos de Araceli, quienes relatarán todo lo que fueron vivenciando durante la búsqueda de la joven, según contó esta mañana a Télam el abogado que representa a la familia como particular damnificada, Diego Szpigiel.

También declararán los chicos que estaban en el asado al cual fue Araceli antes de ser atacada, añadió el letrado, quien dijo que en tanto se verá si los imputados quieren o no hablar ante el Tribunal.

En el banquillo de los acusados estarán los ocho imputados en la causa, siete de los cuales llegan al proceso en libertad y uno de ellos preso, ya que fue detenido ayer cuando fue a votar, acusado de amenazar a un testigo y a la madre de Araceli, Mónica Ferreyra.

"Hace unos días amenazó a la madre, le mandó un video caminando por el barrio con una ametralladora diciendo “hay bala para toda la familia”, y también había amenazado a uno de los testigos, Martín Guardia", detalló el abogado Szpigiel.

El fiscal del caso y Szpigiel pidieron que quedara detenido, y el tribunal con el fin de asegurar que se presente en el debate y de impedir que condicione a algún testigo o tergiverse la prueba, ordenó la detención, que tuvo lugar en el mismo centro de votación al que concurrió, en una escuela de Villa Ballester.

En paralelo, dijo Szpigiel, se va a instruir la causa por las amenazas a la madre, que estará a cargo de otra fiscalía. El detenido es Carlos Casalz (39), quien llega al juicio acusado junto a Hernán Rodrigo Badaracco, Hugo Cabañas, Carlos Antonio Ibarra, Marcelo Escobedo, Daniel Alaniz y los hermanos Jonathan y Emanuel Ávalos.

La acusación contra los ocho por "homicidio agravado por femicidio y por la participación de dos o más personas" estará a cargo de la fiscal de juicio Mariana Piwarczuk.

Araceli (22) fue hallada muerta el 27 de abril de 2017 debajo de unos escombros en el patio de la casa de Darío Badaracco (31), ubicada en Alfonsina Storni 4477, de José León Suárez, partido de San Martín, en el noroeste del conurbano. La joven había sido vista con vida por última vez la madrugada del 2 de abril de 2017, en una plaza cercana a su casa, y el último contacto con su familia fue a las 7 de la mañana de ese día, cuando le envió un mensaje a su madre diciéndole: "Vieja, prepará las cosas para el mate que estoy yendo para casa."

Pero Araceli nunca apareció y su cuerpo fue hallado 25 días después tras la intervención de perros pertenecientes a los Bomberos Voluntarios de Punta Alta. La autopsia determinó que la joven murió por "asfixia mecánica" por "estrangulamiento a lazo" con un elemento compatible con precintos plásticos. Por el caso, Darío Badaracco, hermano del acusado Hernán Rodrigo, fue el principal detenido y murió el 13 de abril de 2019 luego de haber permanecido internado cinco días en un hospital de la ciudad de Olavarría, tras ser atacado a golpes y quemado con agua caliente por dos compañeros de celda en el penal de Sierra Chica.

Mientras que los otros ocho imputados fueron excarcelados por la Cámara de Apelaciones de San Martín que consideró en septiembre del 2017 que por la "ineficiencia del sistema investigativo" no pudieron obtenerse las pruebas necesarias para probar sus participaciones en el hecho.

La falta de los resultados de los peritajes, la mala conservación de las muestras recolectadas en el lugar del hallazgo del cuerpo y el sembrado de "falsas pistas", fueron los argumentos esgrimidos por Carlos Hermelo, presidente de dicha sala.

“Era sabido que iba a empezar a haber amenazas y muchas cosas porque van a querer impedir el juicio de mi hija”, dijo esta mañana Mónica Ferreyra, madre de Araceli, al hacer referencia a la detención Casalz. La mujer dijo que no se trata de algo nuevo, ya que según denunció su propia familia tuvo en estos cuatro años “amenazas e intimidaciones”. “Que se hayan tomado el trabajo de meterla en un freezer y hacer el pozo como hicieron, uno solo no lo hizo, no son ningunos inocentes y todos tienen antecedentes”, agregó la madre de la víctima.