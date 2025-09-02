El Tribunal Oral Federal (TOF) 5 de San Martín inició este martes el juicio contra Miguel Ángel “Mameluco” Villalba y otros 35 acusados por vender cocaína con carfentanilo, hecho que derivó en la muerte de 24 personas en el barrio de Puerta 8, partido de Tres de Febrero, en 2022. En el juicio oral serán juzgados por la venta de droga adulterada y hecho de corrupción, pero no por los fallecimientos ni otras 80 víctimas que sobrevivieron a la intoxicación.

La etapa de instrucción estuvo a cargo de la jueza federal N° 2 de San Martín, Alicia Vence, quien imputó a Villalba, sus hijos Iván, alias "el Salvaje" y Luca Nahuel "Iván" Baigorria, junto con decenas de miembros de la organización narcocriminal por la venta de la droga, pero no por los fallecimientos, ya que consideró que no actuaron con intención de intoxicar a los compradores con carfentanilo. Por lo tanto, ninguno de los acusados fue indagado por las muertes.

"Mameluco" Villalba sí reconoció que la cocaína con carfentanilo la había vendido su organización y, tras enterarse de la masacre, ordenó que se retire la droga contaminada desde la cárcel. El tribunal que lo juzga está integrado por los jueces María Claudia Morgese Martin, Silvina Mayorga y Walter Antonio Venditti.

En medio de un amplio operativo de seguridad con fuerzas del Servicio Penitenciario Federal (SPF), la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Policía Federal Argentina (PFA), el inicio al debate ocurrió esta mañana con la lectura del requerimiento de elevación a juicio y la individualización de las imputaciones.

El carfentanilo es 100 veces más potente que el fentanilo y la morfina. Imagen: NA.





El fiscal Carlos Cearras está a cargo de la acusación del juicio, en el que se esperan más de 300 testigos, entre ellos familiares de los fallecidos y sobrevivientes. Hasta la sala de audiencias del Poder Judicial de San Martín, llegaron 24 imputados que están detenidos en Marcos Paz y Ezeiza, mientras que los restantes 12 cumplen prisión domiciliaria.

El trágico caso se registró el 2 de febrero de 2022, cuando se registraron los ingresos masivos en las guardias de los hospitales regionales de personas intoxicadas por el consumo de cocaína contaminada, muchos de ellos llegaron sin vida a los hospitales.

Las guardias quedaron colapsadas y las autoridades sanitarias demoraron hasta dar con la causa y comenzar a tratar a los pacientes con medicamentos para contrarrestar sobredosis por opioides. Las pericias posteriores confirmaron que todos los fallecidos tenían carfentanilo y cocaína en su cuerpo, una dosis fatal, debido a que éste opioide --utilizado para sedar elefantes-- es 100 veces más potente que el fentanilo y la morfina.