Tras la denuncia de una joven de 26 años, víctima de un hecho de violencia de género por parte de su pareja, en Fray Luis Beltrán; el acusado fue imputado y quedó detenido. “Estaba con mi pareja en su casa, le dije que la relación no iba más y me empieza a pedir el teléfono. Puso la música a todo volumen para que no se escuchara, cada vez que gritaba me golpeaba la cabeza contra el ropero o me pegaba patadas”, contó la semana pasada en Canal 3. En medio de las agresiones, logró pedir ayuda a sus amigas y a su padre. “Si mi papá no llegaba, no la cuento”, agregó. Sin embargo, el acusado agredió a ambos en la vía pública cuando se iban. Tras ser detenido el fin de semana, J. C. fue imputado por "lesiones leves calificadas, amenazas, privación ilegítima de la libertad agravada y daño". El fiscal Juan Ledesma le atribuyó los hechos "con el objetivo de obtener su teléfono celular (el de la víctima), tomándola de su cabello y efectuándole golpes de puño", en un lapso de dos horas en los que "impidió que la mujer pudiera salir".