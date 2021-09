Carlos Del Frade logró superar el piso que exigen las PASO y en noviembre su candidatura a diputado nacional estará en el cuarto oscuro. Para asegurar una de las 9 bancas en juego por Santa Fe, sabe que necesitará alrededor de 140.000 votos, casi el triple de los 53433 o algo más que obtuvo el domingo. Confía entonces en atraer electores que anteayer participaron de la interna del Frente de Todos o del Frente Progresista y perdieron. También piensa en interpelar a tanto voto en blanco o impugnado para insistir en que su propuesta, la del frente Soberanía Popular, no es lo mismo que el resto del escenario político. "Debemos volver a la racionalidad, a los argumentos. Tendrá menos marketing pero es lo que nos diferencia. No nos podemos permitir la tristeza, debemos seguir porque no somos del sistema, y por eso da bronca y ofende que nos metan a todos en la misma bolsa", distinguió.

El avance de Juntos por el Cambio a nivel país que dejó estas primarias, y el Gobierno de Alberto Fernández complicado en ese dilema, encima con la pandemia como contexto, llevó a Del Frade a comparar este momento con aquel de 2008, con la famosa Resolución 125 y el voto "no positivo" de Cobos. "El gobierno debe ir por más y ganar la elección siguiente, lo que hizo Cristina entonces, o convertirse en un gobierno como el último tramo del alfonsinisimo, miedoso, dubitativo. Ejemplo Vicentin: si duda, si quiere seducir a cierto sector con buenos modales, se lo llevan puesto, y con él al país entero", analizó.

Soberanía Popular, con Mercedes Meier también como candidata al Senado, se erigió anteayer como la cuarta fuerza política más votada a nivel provincial. En su alquimia, Del Frade sopesa la posibilidad de crecer su chance con el electorado que el domingo votó a la lista de Rubén Giustiniani y Fabián Palo Oliver en el Frente Progresista, y también a la opción de Agustín Rossi / Eduardo Toniolli, también perdidosa en el Frente de Todos.

Se apoya en los casi 100 mil votos que obtuvo en 2019, y calcula que si llega a 140 mil entraría en la disputa. "Evitamos que Juntos por el Cambio meta el quinto diputado y nosotros seríamos el noveno", vislumbró.

"Me veo mejor posicionado que el peronismo así con esta oferta tan prudente y poco peronista que implica la lista de Omar Perotti. Creo que ayudaré a combatir la derecha más que ellos, que tienen poco y nada de peronismo transformador. Confío más en profundizar al peronismo por izquierda, que en claudicar por derecha", apretó.

La consagración de los candidatos "famosos y televisivos", para Del Frade, suponen una reedición de la política de los '90. "Hay que profundizar la racionalidad, menos consignas vacías y más argumentos para la transformación. Debemos tener ideas claras y corazón puro, y mostrar la diferencia contra esa maquinaria de dinero de campaña, marketing y caras famosas que generan confianza porque se meten cada mediodía en la mesa de la familia. Es difícil pelear contra eso, pero debemos volver a priorizar la racionalidad, los argumentos. Tiene menos marketing pero es lo que nos diferencia. Me da bronca y ofende que nos metan a todos en la misma bolsa. No somos todos iguales. Me pasaba también con el periodismo, presentadores de noticias es cualquiera, periodistas de investigación, con pensamiento crítico, es otra cosa", separó.