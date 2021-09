La Anmat prohibió el uso, la comercialización y la distribución en todo el país de los productos para depilación definitiva identificados como Cabezal Alma For you For life por representar potenciales riesgos para la salud. La medida fue publicada este martes en el Boletín Oficial.

En los considerando de la medida, las autoridades detallaron que "el funcionamiento errático del equipo podría producir en el paciente quemaduras" en el caso de que la irradiación sea mayor que la deseada o "podría no cumplir con el propósito" si la radiación fuera menor a la necesaria para realizar el tratamiento.

Las autoridades detallaron que tomaron esta determinación con el fin de "proteger a eventuales adquirentes y usuarios del producto involucrado", ya que muchas unidades de este producto quedaron fuera del control de la firma titular y de la trazabilidad que puede llevar adelante el organismo.

Para una correcta implementación de la depilación definitiva las maquinarias involucradas deben ser manipuladas por personal capacitado en centros autorizados para la realización de la práctica.