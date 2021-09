Talleres de Córdoba sumó una nueva victoria al vencer 2-1 como local a Platense, y sigue compartiendo el liderazgo del certamen de la Liga Profesional de Fútbol con Lanús, que superó en el arranque de la undécima fecha a Independiente.



Los goles, todos en el segundo tiempo, fueron convertidos por Héctor Fértoli y Carlos Auzqui para el ganador, en tanto que Augusto Schott logró el empate transitorio para el visitante.



Los cordobeses continúan junto a Lanús en la primera colocación con 23 puntos, y además suma ocho encuentros sin derrotas (seis triunfos y dos empates), consolidándose como firme candidato a pelear por el título.

En la tarde del Mario Alberto Kempes el local salió a ser protagonista desde el arranque, y a los tres minutos tuvo la primera chance clara, pero Rodrigo Villagra remató por arriba. Luego el visitante emparejó el trámite, que fue muy trabado en la primera mitad y sin grandes ocasiones cerca de los arcos.



Una de Brian Mansilla para el visitante, que contuvo bien Guido Herrera, y una que desperdició Retegui para el local tras asistencia de Auzqui, fueron las únicas oportunidades que tuvieron uno y otro en el resto del primer tiempo.



En el primer minuto del complemento Talleres sumó mucha gente en ataque, y tras un rebote la pelota le quedó a Diego Valoyes por la derecha, el colombiano llegó al fondo y tiró un centro atrás que encontró a Fértoli, quien de frente acomodó con su pierna izquierda el balón junto a un palo poniendo al local en ventaja.

Platense lo empató a los cinco minutos por medio de Schott, en una jugada personal que concluyó con un remate cruzado tras recuperar el balón en el medio cuando le quitó a Enzo Díaz.



Una gran combinación entre Valoyes y Auzqui, que derivó en un claro centro para Retegui, podría haberle dado la ventaja nuevamente al local, pero el cabezazo del ex Boca y Estudiantes fue contenido de notable manera por el arquero Luis Ojeda.



Más tarde fue Platense el que perdió su chance, y esta vez fue Herrera el que contuvo un remate de Iván Gómez.



En ese ida y vuelta llegó otra acción para el local y el gol de Auzqui. Tras un centro de Díaz la pelota le quedó por la derecha al ex Estudiantes, River y Lanús, que la acomodó de pecho y con un tiro potente venció la resistencia de Ojeda para establecer el 2 a 1.



Ese cuarto de hora inicial en el segundo tiempo a puro gol marcó una intensidad que no se mantuvo en lo que quedaba de juego, ya que en ventaja el local manejó los tiempos del partido y apostó a alguna contra para liquidarlo.



Pero las corridas de los veloces delanteros locales no tuvieron buen final, en tanto que los de Leonardo Madelón no tuvieron argumentos futbolísticos para vulnerar la firme última línea local, que se aferró a la victoria y sueña con seguir en las posiciones de privilegio.