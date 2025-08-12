El Gobierno Nacional informó que el Comité Evaluador del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, conocido como RIGI, aprobó el séptimo proyecto, por una inversión de más de 250 millones de dólares.

Se trata de un parque eólico que producirá energía renovable, presentado en conjunto por Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR) y la productora de acero ACINDAR.

Esta sociedad, además, está a cargo del otro parque eólico y solar San Luis Norte, situado en la localidad de Belgrano, provincia de San Luis, que cuenta con una potencia total de 112,5 megawatts (mw).

La nueva iniciativa contará con una capacidad de 180 mw para producir energía renovable. El parque estará ubicado en la localidad de Olavarría, provincia de Buenos Aires, donde funcionan las plantas de ArcelorMittal Acindar, que podrían beneficiarse con el uso de energía más limpia.

Con este anuncio, ya son siete los proyectos aprobados por el Comité Evaluador, sobre un global de 14 presentados, cuyo monto total asciende a los 12.835 millones de dólares.



